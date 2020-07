Άβντιγια: «Έβαλα τα κλάματα γιατί κατάλαβα ότι δεν θα ξαναπαίξω με την Μακάμπι»

Ο Ντένι Άβντιγια συγκίνησε πριν αποχωρήσει για το ΝΒΑ και αποκάλυψε πως έκλαψε πριν το τελευταίο του ματς με την Μακάμπι.

Ο νεαρός άσος αποτελεί ένα από τα καλύτερα projects της ηλικίας του σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι δεδομένο πως θα βρεθεί στις πρώτες επιλογές του Draft. Πριν φτάσει μέχρι εκεί όμως, φρόντισε να πρωταγωνιστήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μακάμπι, φεύγοντας μάλιστα ως ο MVP της φετινής σεζόν στην λίγκα.

Ο Άβντιγια πάντως ήταν εμφανώς συγκινημένος λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μακάμπι Ρισόν και αποκάλυψε πως έκλαψε στον δρόμο για το γήπεδο:

«Θα πω κάτι. Ήμουν στον δρόμο για να έρθω στο γήπεδο το πρωί και άκουγα τραγούδια στο αμάξι. Όταν μπήκε το "See you again", άρχισα να κλαίω! Παντού υπήρχαν ξαφνικά δάκρυα. Σκουπίστηκα με την μπλούζα μου, αλλά σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που ερχόμουν σε αυτό το γήπεδο».

Για την πρόκληση του ΝΒΑ, τόνισε: «Θα είναι δύσκολα, αλλά είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Η Μακάμπι με βοήθησε πολύ σε αυτό και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να καταφέρω. Οι βετεράνοι και οι έμπειροι μου στάθηκαν, με βοήθησαν να βελτιωθώ. Μου απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις μου, έκατσαν να προπονηθούν μαζί μου. Τους αγαπώ πραγματικά».

Τέλος, σημείωσε: «Νιώθω καταπληκτικά που κερδίσαμε. Δεν είναι το ίδιο χωρίς τους φιλάθλους μας, αλλά πάντα ένας τίτλος είναι σημαντικός».