Ανακοίνωσε Άλστον το Λαύριο

Το Λαύριο επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του SDNA και ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιζ Άλστον ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έφτασε σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ και ανακοίνωσε την απόκτησή του ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (21/09/1996) Αμερικανού shooting guard (1.93m) Levan Shawn “ Shizz” Alston! O «Shizz» είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Τemple.

“ who is who”:

NCAA (2015-2019): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας ο “ Shizz” σε 129 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Την senior season (2018-2019) σε 33 αγώνες είχε Μ.Ο.: 19.7 πόντους, 5 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα!

Indiana Pacers: το καλοκαίρι του 2019 συμμετείχε στο NBA Summer league του Λας Βέγκας με τους Indiana Pacers, όπου σε 3 αγώνες είχε μέσο όρο: 8 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Professional career:

- GTK Gliwice (Polish league - 2020): στις 11 Μαρτίου υπέγραψε συμβόλαιο αλλά δεν ξεκίνησε να παίζει λόγω της πανδημίας.

- NBA G-League (2019-2020): με τους Delaware Blue Coats (θυγατρική των Philadelphia 76ers) σε 23 αγώνες είχε Μ.Ο.: 3.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

NCAA Awards & Honors:

- NABC All-District (25) First Team - 2019

- All-AAC First Team - 2019

Like father, like son: ο πατέρας του, Levan Alston Sr., έπαιξε Μπάσκετ στο Temple τη δεκαετία του ’90 και επαγγελματικά στην Κίνα (1997-2003), την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και... είναι"«πολύ υπερήφανος για το γιο του"!

Off the Court: είναι πτυχιούχος Marketing».