MVP στο Ισραήλ ο τρομερός Άβντιγια (pic)

דני אבדיה ממכבי "FOX" ת"א הוא שחקן העונה הישראלי בליגת ווינר סל על פי בחירת גולשי וגולשות אתר המנהלת. הוא זוכה גם במילגת לימודים בסך 2,000 דולרים מתנת רענן כץ



Maccabi Tel Aviv's Deni Avdija is the Israeli MVP of the 2019-2020 in Winner League pic.twitter.com/LVtoaGJoqs