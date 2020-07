View this post on Instagram

✍️ Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Ερμείδη για τη σεζόν 2020-2021.⠀ ⠀ Ο Δημήτρης συνεχίζει για 3η χρονιά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες και όλοι οι στόχοι του να γίνουν πραγματικότητα!⠀ ⠀ ▣ Δεν αρχίζουμε…ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!⠀ #LavrioMegaboltBC #myteam #mytown #family #newseason #newgoals