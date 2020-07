Στον Ηρακλή ο Εντ Ντάνιελ

Την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ Εντ Ντάνιελ, με φόντο τη νέα σεζόν στην Basket League, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ Εντ Ντάνιελ για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Ο Εντ θα ενισχύσει την Ομάδα μας στις απαιτητικές υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη και του ευχόμαστε καλή τύχη, δύναμη, υγεία!

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Εντ Ντάνιελ (Ed Daniel) γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1990 στο Μπίρμινγκαμ της Αλαμπάμα. Αγωνίζεται ως φόργουορντ και σέντερ, είναι ύψους 2.02 και προέρχεται από το Κολέγιο Μάρεϊ Στέιτ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ιταλία, το 2013, από την Πιστόια και συνέχισε διαδοχικά στις Βαρέζε, Κρεμόνα, Φορτιτούντο Μπολόνια.

Το 2016 πήγε στην Ισραηλινή Μακάμπι Ασχόντ, ενώ το 2017 στην Γαλλική Σαλόν Ρεμς, όπου είχε 8.9 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το 2018 συνέχισε στο Περιστέρι, αρχικά με δίμηνο συμβόλαιο, όμως οι καλές του εμφανίσεις τον κράτησαν. Στην Basket League είχε 7.3 πόντους με 56% ευστοχία εντός πεδιάς και 3.9 ριμπάουντ σε 26 αγώνες και 18 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής.

Φέτος αγωνίστηκε στην ιστορική Φορτιτούντο Μπολόνια, για 2η φορά στην καριέρα του, έχοντας 6.8 πόντους και 3.7 ριμπάουντ μέσο όρο, με 62% ευστοχία εντός πεδιάς και 77% στις βολές, σε 14.5 λεπτά συμμετοχής μέσο και 14 αγώνες.

Ο Εντ είναι ένας δυναμικός παίκτης ρακέτας που μπορεί να δώσει ενέργεια στην άμυνα και στην επίθεση, καθώς είναι άριστος ριμπάουντερ και finisher, παίζοντας πολύ καλά το πικ εντ ρολ

Καλώς ήλθες, Εντ, στον ΗΡΑΚΛΗ

Welcome, Ed, to the Blue Family, welcome to Iraklis