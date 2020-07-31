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Washington Wizards - Phoenix Suns

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Ολοκληρώθηκε το trade: Στους Ουίζαρντς ο Αρίζα, στους Σανς οι Ούμπρε - Ρίβερς

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