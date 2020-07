Η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου και του Τάιλερ Ντορσεϊ νίκησε τόσο τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Γιάννη Καστρίτη (83-68) όσο και τις απουσίες της και προκρίθηκε στον ημιτελικό του πρωταθλήματος Ισραήλ. «Όργια» από τον Έλληνα σούτινγκ γκαρντ.

Δύσκολη και σπουδαία νίκη - πρόκριση για την «ομάδα του λαού». Η Μακάμπι δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι το τελευταίο διάστημα και βλέπει την λίστα των απουσιών της να γεμίζει, αλλά ακόμα κι έτσι μπορεί και τα καταφέρνει. Φυσικά, οι βασικοί λόγοι της επιτυχίας είναι η εμπιστοσυνή του Σφαιρόπουλου στον Ντόρσεϊ (26π. - 9ρ. - 7ασ.), αλλά και ο τρομερός Ντένι Άβντιγια (22π. - 10ρ.), στα τελευταία του παιχνίδια στην Ευρώπη.

Πριν από το κρίσιμο Game 3, ο Έλληνας head coach ενημερώθηκε επίσημα πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Σκότι Ουίλμπεκιν, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τους Γιοβέλ Ζούσμαν - Κούνσι Έισι, που αποτελούν τους νέους... πονοκεφάλους των τελευταίων ημερών. Οι παραπάνω τρεις απουσίες ήρθαν να προστεθούν στην μακρά λίστα των ατυχιών της ομάδας του «Σφαιρό», που έπαιξε ένα ματς δίχως αύριο με... δεκάδα και νέους παίκτες στην αποστολή της. Και τι έκανε με αυτά τα δεδομένα; Οδήγησε την ομάδα του σε μία μεγάλη πρόκριση.

Η Μακάμπι επιβλήθηκε τόσο της φιλότιμης και καλοστημένης ομάδας του κόουτς Καστρίτη, που πέρασε μπροστά στο σκορ στα μισά της τρίτης περιόδου, όσο και των προβλημάτων, που αντιμετώπιζε στο εσωτερικό της (ατυχίες, τραυματισμοί, τιμωρίες) και προκρίθηκε στον ημιτελικό της λίγκας. Πλέον, στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι της «4άδας» με την Γκιλμπόα Γκαλίλ, στο Final Four που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ισραήλ. Ο άλλος ημιτελικός της Κυριακής (26/7) είναι η αναμέτρηση Χάποελ Ιερουσαλήμ - Μακάμπι Ρισόν.

Στο do or die παιχνίδι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε -ακόμα ένα- step up και... πήρε την ομάδα στην πλάτη του, έχοντας 13 πόντους και 3 κλεψίματα από το πρώτο ημίχρονο. Εν τέλει, ο Έλληνας σούτινγκ γκαρντ έβγαλε... ηγετικά στοιχεία στο παρκέ και τελείωσε το ματς με γεμάτη στατιστική: 26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 36' στο παρκέ! Μια τεράστια εμφάνιση κατέγραψε και ο Ντένι Άβντιγια (double-double με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ), που ετοιμάζεται για την πρώτη δέκα του ερχόμενου draft του «μαγικού κόσμου».

Από την πλευρά της Χάποελ ξεχώρισε ο ταλαντούχος Γιαμ Μαντάρ (18π., 6ασ., 4κλ., αλλά και 7 λάθη), που επίσης θα προσπαθήσει να πάει στο ΝΒΑ μέσω της ίδιας διαδικασίας σε λίγους μήνες. Γεγονός είναι πως η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη πάλεψε για περισσότερα από 25', όμως η αστοχία της πίσω από τα 6,75μ. της στοίχισε (21%, 7/33 3π.).

Τα Δεκάλεπτα: 26-15, 43-41, 63-56, 83-68