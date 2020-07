Από τη Σολέ στο Περιστέρι ο Άρλετζ (vid)

Το Περιστέρι προχώρησε στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ - σέντερ, Τζόναθαν Άρλετζ, με συμβόλαιο για μία σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Τζόναθαν Άρλετζ (29 χρ., 2,08), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Ο Αμερικανός φόργουορντ - σέντερ ενισχύει την γραμμή των ψηλών των «κυανοκιτρίνων» στις υποχρεώσεις της ομάδας τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο Basketball Champions League.

Who is who

Ο Τζόναθαν Άρλετζ γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1991 στην Ουάσινγκτον και έχει ύψος 2,08. Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το George Mason (2010) και την τελευταία του σεζόν (2014-15) αποφοίτησε από το Old Dominion με το οποίο είχε 8,7 πόντους και 4,9 ριμπάουντ σε 35 αγώνες.

Στην συνέχεια το 2015 έγινε επαγγελματίας ξεκινώντας την καριέρα του από την Ελβετία, όπου φόρεσε την φανέλα της Boncourt με την οποία είχε 16,5 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 25 παιχνίδια.

Τα επόμενα δυο χρόνια (2016-2018) έπαιξε στην Α2 Κατηγορία Ιταλίας. Τη σεζόν 2016-17 είχε 12,9 πόντους, 7,9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 αγώνες ως παίκτης της Λατίνα. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2017-18) μετακόμισε στην Πιατσέντζα με την οποία είχε 14 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 1,1 τάπες, 1,1 κλεψίματα και 1 ασίστ σε 30 αγώνες.

Την αγωνιστική περίοδο 2018-19 έπαιξε για λογαριασμό της λετονικής Βέντσπιλς, με την οποία αγωνίστηκε στο Basketball Champions League έχοντας 12 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 13 ματς.

Τέλος, την περυσινή περίοδο φόρεσε την φανέλα της γαλλικής Σολέ με την οποία είχε 8,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, σε 25 αγώνες.