Ανακοίνωσε Μάικ Μουρ ο Ηρακλής (vid)

Την απόκτηση του Μάικ Μουρ με φόντο τη νέα σεζόν, ανακοίνωσε επίσημα σήμερα η ΚΑΕ Ηρακλής, με τον Αμερικανό αθλητή να υπογράφει για έναν χρόνο στους «κυανόλευκους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Μάικ Μουρ (Michael J. Moore) και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

We are happy to announce our one year signing of American forward Mike Moore (Michael Moore) and excited to have him in our new team for the challenging season in Greek League and Basketball Champions League! Welcome to the Blue family, Mike!

Ο αθλητής συμφώνησε για μονοετή συνεργασία και θα ενταχθεί το συντομότερο δυνατόν στην Ομάδα για την έναρξη της προετοιμασίας της για τις υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Του ευχόμαστε να έχει υγεία, δύναμη και τύχη!

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Μάικ Μουρ γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1994, αγωνίζεται ως φοργουορντ και είναι ύψους 2.03.

Αποφοίτησε το 2016 από το κολέγιο του Μάουντ Όλιβ και αγωνίστηκε αρχικά στην Τσεστίφικα της Ιταλίας, μετά στη Σουηδία και την ομάδα της Σβέντμποργκ (2017-2018, 15.8 π.μ.ο., 5,8 ρ.μ.ο., 1,95 ασ.μ.ο.), ενώ συνέχισε στη Μπόρας (2018-2019, 50 ματς, 31,8 λεπτά μ.ο., 16 π.μ.ο., 6,3 ρ.μ.ο., 1.9 ασ.μ.ο.).

Το 2019 πήγε στη Ρόμα (έπαιξε σε 14 αγώνες με 12 λεπτά συμμετοχής μ.ο. και 2.2 πόντους μέσο όρο) και συνέχισε στη Λατίνα, την ίδια σεζόν, όπου είχε 11.8 πόντους μ.ο. και 4.8 ριμπάουντ σε 26.5 λεπτά μ.ο. συμμετοχής.

Από σήμερα είναι αθλητής του ΗΡΑΚΛΗ!

Καλώς ήλθες Μάικ Moυρ!

Welcome Mike Moore!