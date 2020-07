Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την επανέναρξη του ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψυχολογικά δείχνει να είναι στον σωστό δρόμο, αποφασισμένος για να πετύχει.

Ο Έλληνας άσος των Μπακς ανέβασε δύο φωτογραφίες του εν ώρα προπόνησης με την λεζάντα: «Στο μόνο μέρος που η επιτυχία έρχεται πριν την δουλειά είναι στο λεξικό - The only place success comes before work is in the dictionary». δείγμα ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την σκληρή δουλειά για να πετύχει τους στόχους τους που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.