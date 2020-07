Επίσημο: Στο Περιστέρι ο Αθηναίου

Μία ακόμα πολύ ηχηρή κίνηση ολοκλήρωσε το Περιστέρι, το οποίο έκανε δικό του τον Γιάννη Αθηναίου, με τον έμπειρο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο 1 χρόνου με την ομάδα των δυτικών προαστίων, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Το Περιστέρι κινείται δυναμικά στην αγορά και κατάφερε να ολοκληρώσει μια ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή, που ανεβάζει επίπεδο το ρόστερ του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Ο Γιάννης Αθηναίου ήταν εξ αρχής ο πρώτος στόχος για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής, με τον έμπειρο γκαρντ να λέει το «ναι» στην πρόταση της ομάδας και πλέον ετοιμάζεται να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Με την απόκτηση του διεθνή άσου μπαίνει μία ακόμα... πινελιά εμπειρίας και ποιότητας στο υπάρχον ρόστερ, μετά και τις μεταγραφές των Τεράν Πέτεγουεϊ, Λουκά Μαυροκεφαλίδη και Αμπντούλ Γκάντι, καθώς και την παραμονή των Στίβεν Γκρέι και Γάιου Σκορδίλη.

Το SDNA είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον της ομάδας για τον 32χρονο άσο από τις 30/06 και μερικές μέρες αργότερα ήρθε η οριστική συμφωνία για συμβόλαιο ενός έτους, το οποίο ισχυροποιεί την περιφερειακή γραμμή του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου αναφέρει:

Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Ο 32χρονος γκαρντ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας με την εμπειρία και την οξυδέρκεια στο παιχνίδι του. Ο Γιάννης Αθηναίου θα αποτελεί ένα από τα ατού του Νίκου Παπανικολόπουλου στην προσπάθεια του Περιστερίου winmasters να υλοποιήσει τους στόχους του στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Basketball Champions League.

«Μου έδειξαν πόσο σημαντικός θα είμαι στο πλάνο της ομάδας»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο έμπειρος γκαρντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μια τόσο ιστορική ομάδα όπως το Περιστέρι μου δίνει την δυνατότητα να παραμείνω σε υψηλό επίπεδο, προερχόμενος από μια δύσκολη χρονιά προσωπικά για μένα, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αφού βιώσαμε κάτι πρωτόγνωρο όπως είναι η πανδημία του κορωνοϊού».

Και συνέχισε:

«Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής σεβάστηκαν τις επιθυμίες μου και μου έδειξαν πόσο σημαντικός θα είμαι στο πλάνο της επόμενης χρονιάς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο στην συζήτηση που είχα με τον κόουτς με έκανε να αποδεχθώ την πρόταση.

Θα είναι μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν, καθώς και η Ευρώπη αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να θέσουμε τους στόχους εντός γηπέδου».

Who is who

Ο Γιάννης Αθηναίου γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1988 στην Αθήνα, έχει ύψος 1,94μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του Ποσειδώνα Νέου Ψυχικού και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2006 με την ομάδα του Ηλυσιακού, όπου και παρέμεινε για μία τριετία (2006-2009), πριν μετακομίσει στον Πανιώνιο το καλοκαίρι του 2009.

Το 2011 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΚΑΟΔ ως δανεικός από τον Πανιώνιο, ενώ το 2012 επέστρεψε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Το καλοκαίρι του 2013 ο Αθηναίου μετακινήθηκε στον Άρη όπου είχε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετρώντας κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ.

Η εξαιρετική του σεζόν με τους «κίτρινους» τον έφερε στο φινάλε της σεζόν 2013-2014 στην ΑΧ Armani Μιλάνου. Ακολούθησε η τουρκική Εσκίσεχιρ, στην οποία αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν 2014-2015, πριν μετακομίσει στην ΑΕΚ όπου και παράμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ολυμπιακός με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε για δύο χρόνια και το 2016 κατέκτησε μάλιστα το πρωτάθλημα Ελλάδος.

Το 2017 αγωνίστηκε στον Άρη, ενώ τη σεζόν 2018-2019 έπαιξε στον ΠΑΟΚ και στη γαλλική Φος Προβάνς. Την περυσινή σεζόν είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αγωνίστηκε, καθώς στο τουρνουά «Ακρόπολις», αγωνιζόμενος με την εθνική ομάδα, τραυματίστηκε στο γόνατο.

Ο Γιάννης Αθηναίου είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Ανδρών, ενώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (2019), έχοντας 8,4 πόντους, 2,6 ασίστ και 1,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.