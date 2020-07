Καλή κλήρωση για τον Προμηθέα στο Eurocup (pic)

Ο Προμηθέας έμαθε τους αντιπάλους του στην φάση των ομίλων του Eurocup και απέφυγε τα... εμπόδια, καθώς θα αντιμετωπίσει την Γκραν Κανάρια, την Τρέντο, την Τσεντεβίτα - Ολίμπια, την Μπούρσασπορ και την Ναντέρ.

Η ομάδα της Πάτρας θα λάβει ξανά μέρος στο Eurocup και τοποθετήθηκε στη... κορυφή του τέταρτου γκρουπ της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Γκραν Κανάρια, την Τρέντο, την Τσεντεβίτα - Ολίμπια, την Μπούρσασπορ και τη Ναντέρ.

Ο Προμηθέας απέφυγε τα... μεγάλα εμπόδια στην πρώτη φάση, αφού έμεινε μακριά από ομάδες όπως η Βίρτους Μπολόνια και η Παρτιζάν, που στοχεύουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Θυμίζουμε ότι οι ομάδες της πρώτης τετράδας των ομίλων θα περάσουν στην επόμενη φάση, που θα έχει ξανά γκρουπς των τεσσάρων συλλόγων. Από εκεί θα προκύψουν οι ομάδες των προημιτελικών και η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με σειρές best - of - three σε οκτάδα, τετράδα και τελικούς.

Αναλυτικά η εικόνα των ομίλων:

GROUP A

Ούνικς Καζάν

Μπανταλόνα

Παρτιζάν

Βενέτσια

Μπαχτσεσεχίρ

Μπουρ

GROUP B

Ουνικάχα Μάλαγα

Μπουντούτσνοστ

Μακάμπι Ρισόν

Μπρέσια

Ουλμ

Μετροπολιτάν

GROUP C

Λοκομοτίβ Κουμπάν

Ανδόρα

Λιετκαμπέλις

Βίρτους Μπολόνια

Μονακό

Αντβέρπ

GROUP D

Προμηθέας

Γκραν Κανάρια

Τρέντο

Τσεντεβίτα - Ολίμπια

Μπούρσασπορ

Ναντέρ