Συγκινεί ο Σενγκέλια: «Αφήνω πίσω μου ένα σπίτι, έδωσα την ψυχή μου στην Μπασκόνια» (pic)

No se por donde empezar, siento que todo lo que voy a decir va quedar muy corto con lo que siento sobre este club este ciudad y por este gente! Desde dia uno me habeis acogido como uno de los vuestros, yo y mi familia hemos sentido muchisimo amor, cariño y respeto hacia nosotros y os lo quiero agradecer de corazón porque nos habéis hecho de sentir como en nuestro casa.. Todo lo que siempre queria es ser parte de este club con gran historia y devolveros todo este amor, respeto y cariño en la cancha de baloncesto y lo hacia con la mezcla de carácteres de BASKONIA y de GeoSoul! Quiero darle las gracias a todo esa gente que vosotros no veis en la vida diaria pero sin ellos no podriamos hacer ni la mitad de lo que hemos hecho. Quiero agradecer a todos mis compañeros y entrenadores durante estos 6 años, habéis formado un gran parte de mi etapa en Vitoria y estaréis siempre en mi corazón! Tuvimos suerte de crear amigos fuera de baloncesto tambien, con gente impresionante que nos ha ayudado en todo lo que han podido. ¡Muchas gracias por todo! Con todos los obstáculos y sufrimiento que hemos pasado juntos... aun asi me llevo nada mas que sensaciones de alegria y orgullo! Me voy, pero voy tranquilo, sabiendo que aqui tengo una casa con la gente que me quiere y que sabe que he dado mi alma y mi corazón por vosotros! Muchas Gracias Vitoria! Muchas Gracias Baskonia! Muchas gracias mi Gente! -Shengelia Family