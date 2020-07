Επιβεβαίωση SDNA: Στο Περιστέρι ο Γκάντι

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπντούλ Γκάντι, επιβεβαιώνοντας απόλυτα το ρεπορτάζ του SDNA.

Λίγες ώρες μετά το σχετικό ρεπορτάζ του SDNA, το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού πλέι-μέικερ, που θα ενισχύσει την περιφέρεια του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Αμπντούλ Γκάντι, ο οποίος θα φοράει την φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Ο 28χρονος πλέι μέικερ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «κυανοκιτρίνων», τόσο στην Basket League, όσο και στο Basketball Champions League.

Who is who

Ο Αμπντούλ Γκάντι γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1992 στην Τακόμα της Ουάσινγκτον, έχει ύψος 1,92 μ. και αγωνίζεται στην θέση του πλέι μέικερ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στο Washington Huskies (2009-2013) και την τελευταία χρονιά είχε 10,9 πόντους, 4,6 ασίστ, 3,2 ριμπάουντ, σε 31,4 λεπτά μέσο όρο σε σύνολο 34 αγώνων.

Στην συνέχεια ήρθε στην Ευρώπη, παίζοντας πρώτα στην Βίρτους Μπολόνια (2014-16). Την πρώτη χρονιά με την Ιταλική ομάδα (2014-15) είχε σε 30 παιχνίδια, 7,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, σε 28,6 λεπτά ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 41,4% στα τρίποντα. Τη δεύτερη σεζόν (2015-16) είχε σε 30 ματς, 10,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30,3 λεπτά ανά αγώνα.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λετονική Ρίγα (2016-17) έχοντας 9,4 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ, σουτάροντας με 40,4% στα τρίποντα σε 26,1 λεπτά ανά αγώνα.

Aκολούθησε η gερμανική Βίρτζμπουργκ (2017-18) με την οποία είχε 8 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ, 1 κλέψιμο, σε 34 παιχνίδια και 24,4 λεπτά ανά αγώνα.

Αφού πήρε μια καλή γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ γύρισε στην πατρίδα του. Την τελευταία διετία επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνίστηκε στην G-League με τους Oklahoma City Blue, θυγατρική ομάδα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Την πρώτη χρονιά (2018-2019) είχε σε 49 αγώνες, 9,5 πόντους, 7,4 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 44,9% στα τρίποντα. Την περσινή αγωνιστική περίοδο σε σύνολο 38 αγώνων είχε 12,3 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 8,2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με 43,3% στα τρίποντα».