Euroleague: Πρωταθλήτρια η Αναντολού Εφές... στα Marketing Awards

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Euroleague απένειμε τα Marketing Awards με την Αναντολού Εφές να κατακτά το χρυσό βραβείο, αφήνοντας δεύτερο τον Ερυθρό Αστέρα και τρίτη την Φενέρμπαχτσε.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα, από αγωνιστικής πλευράς, στην Euroleague, με την διοργάνωση της Βαρκελώνης να μην αναδεικνύει πρωταθλητή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ολοκληρώθηκαν κανονικά οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Euroleague. Μία εξ αυτών είναι και τα Marketing Awards.

Και εκεί η Αναντολού Εφές κατέκτησε την πρώτη θέση. Η τουρκική ομάδα, που μέχρι την διακοπή της σεζόν βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης, πήρε το χρυσό βραβείο των Marketing Awards της Euroleague, σχετικά με το πλάνο και τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η τουρκική ομάδα διοργάνωση καμπάνια στην οποία συμπεριέλαβε και τον κόσμο της ομάδας, ενώ οι αριθμοί της ήταν ιδιαιτέρως υψηλοί στα social media.

Η Εφές άφησε στην δεύτερη θέση τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος γιόρτασε την 75η επέτειό του με την καμπάνια «Together we Stand, together we can». ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Φενέρμπαχτσε, η οποία χάρη στην βοήθεια της Beko, βασικού χορηγού της, εκπόνησε το πρόγραμμα «Eat like a pro», στο οποίο βοήθησε τον κόσμο να μάθει να ζει και να τρώει πιο υγιεινά.