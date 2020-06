Μπόγρης: «Είμαι τυχερός, τα λέμε τον Σεπτέμβριο» (pic)

View this post on Instagram

#regresoalaisla Cuando me dijeron que podía volver al @cbcanarias no me lo podia creer. Qué suerte la mía! Soy afortunado de poder estar en este club con estos compañeros y con estos entrenadores. Esta temporada he disfrutado cada minuto. No ha sido una temporada fácil pero ya tengo puesta la mente en la que viene. Muchos retos por delante y muchas ganas de ayudar a conseguirlos y espero que pueda ser con el Santiago Martín lleno de nuestros seguidores, necesitamos sentir vuestra energía! Gracias a todos por hacerme sentir como en casa. Nos vemos en septiembre! #vamoscanarias #lavidaesunaautopista #hastaprontoamores