Γιανίκ Μορέιρα: Η άλλη πλευρά του νέου πύργου της ΑΕΚ

Amar ao próximo como a ti mesmo, significa tbm respeitar a quarentena em prol dos outros. Ficar em casa é um privilégio, pois nem todos têm essa sorte, ela tbm é uma das formas mais eficazes de combater o covid-19 Então vc que tem esse privilégio fique em casa e respeite quem não pode ficar por razões de trabalho ou outra. Dessa forma não metes a tua vida em risco muito menos a vida de quem realmente precise sair de casa. Cuidem-se !