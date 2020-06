Το «αντίο» του Κουστένη στον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Κουστένης δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν και αποχαιρέτησε άπαντες στο «τριφύλλι», κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους Αργύρη Πεδουλάκη, Ρικ Πιτίνο, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Μάνο Παπαδόπουλο, για την ευκαιρία να βρεθεί στο «πράσινο» τεχνικό τιμ.

Στο μήνυμά του ο μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού ανέφερε:

Πέρυσι τέτοια εποχή ο Αργύρης Πεδουλάκης μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού. Φέτος ένα χρόνο μετά η συνεργασία μου με την ομάδα δε θα συνεχιστεί για την καινούργια σεζόν.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση προεξάρχοντος του Ιδιοκτήτη του κυρίου Γιαννακόπουλου και προσωπικά τον Πρόεδρο κύριο Μάνο Παπαδόπουλο που με δέχτηκαν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού , φυσικά τον κόουτς Αργύρη Πεδουλάκη που παρότι αποχώρησε με παρότρυνε να παραμείνω στο σύλλογο ( χωρίς να προβάλλει ηθικά διλήμματα) , τον κόουτς Πιτίνο για την εμπειρία ζωής που αποκτάει κάποιος ως συνεργάτης του, τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή με έκαναν να νιώσω μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Οι παίκτες πέραν της αδιαμφισβήτητης μπασκετικής τους αξία με τον χαρακτήρα την νοοτροπία και τον επαγγελματισμό τους αποδεικνύουν για ποιο λόγο παίζουν στην κορυφαία ομάδα και διοργάνωση και είναι χαρά να δουλεύεις μαζί τους.

Last but not least... τους αναρίθμητους φίλους που όπου και αν βρισκόμασταν μας έδιναν την έξτρα δύναμη που χρειαζόμασταν.

Τέλος να ευχηθώ για την καινούργια σεζόν ότι καλύτερο για την ΠΑΝΑΘΑ.

Σας Ευχαριστώ ..... Τζίμης Κουστένης