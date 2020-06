Έχει περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια ως συνεργάτης. Σχεδόν οκτώ χρόνια εξ αυτών στον Παναθηναϊκό. Η στιγμή έφτασε και τούτη η στιγμή φαντάζει για τον Γιώργο Βόβορα το ίδιο καλή σαν οποιαδήποτε άλλη…

Αν όχι εσύ, τότε ποιος; Αν όχι τώρα, τότε πότε; Εμπνευστήκατε; Είστε έτοιμοι για ένα motivational τατουάζ και σκέφτεστε αν θα είναι διαθέσιμος ο Γιώργος Μαυρίδης αυτή την εποχή; Πριν προχωρήσετε στη δερματοστιξία σκεφτείτε πόσες φορές έμοιαζαν οι συνθήκες ιδανικές και πόσες φορές ο συγχρονισμός αποδείχθηκε αυταπάτη. Δεν είναι όλα θέμα συγχρονισμού και δεν είναι όλα θέμα αυτοπεποίθησης. Μερικές φορές, όμως, λίγη καλή πίστη, λίγη τύχη, αρκετή γνώση και μπόλικη φιλοδοξία μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά στον κόσμο.

Γιώργος Βόβορας. Η δική του στιγμή δε μοιάζει να έχει τίποτα εμπνευσμένο. Δεν είναι το ιδανικό timing για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Δε μοιάζει τίποτα να είναι με το μέρος του, τώρα που αναλαμβάνει ως πρώτος προπονητής το τριφύλλι. Κι όμως: Υπάρχουν ένας διαφορετικός τρόπος να το λένε οι Αμερικάνοι και σίγουρα κάποια στιγμή θα του το ψιθύρισε και ο Ρικ Πιτίνο. Now is as good time as any… «Το τώρα είναι το ίδιο καλή στιγμή σαν οποιαδήποτε άλλη». Λίγο ελεύθερη η μετάφραση, αλλά το πιάσατε το νόημα. Τατουάζ, μην βιαστείτε να το κάνετε. Περιμένετε να δούμε πώς θα πάει…

Ποδοσφαιρικό… ρεκόρ!

Βιλερμπάν: Ήττα. Αγία Πετρούπολη: Νίκη. Μόσχα: Ήττα. Ζαλγκίρις: Νίκη. Μόναχο: Νίκη. Βαρκελώνη: Ήττα. Τελ Αβίβ: Ήττα. Μόσχα: Νίκη. Μιλάνο: Ήττα. Βαλένθια: Ήττα. Βελιγράδι: Ήττα. Μαδρίτη: Ήττα. ΣΕΦ: Ήττα.

Εκεί διακόπηκε η σεζόν. Πριν επισκεφτεί ο Παναθηναϊκός δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει με Φενερμπαχτσέ και Εφές Πίλσεν, πριν πάει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα και πριν ταξιδέψει στη Μπασκόνια, όπου θα ολοκλήρωνε την κανονική σεζόν της ευρωλίγκα. Συνοπτικά, κέρδισε τέσσερα ματς στα 13 μακριά από το ΟΑΚΑ. Στα δύο εξ αυτών προπονητής ήταν ο Γιώργος Βόβορας. Και ήταν απέναντι σε δύο ομάδες που χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι η δύναμη της έδρας.

Τότε, ο Έλληνας τεχνικός γνώριζε ότι ήταν μια υπηρεσιακή λύση. Η γέφυρα της ιστορίας που επαναλαμβανόταν, ο άνθρωπος που θα υποδεχόταν τον Ρικ Πιτίνο. Ακριβώς, όπως ένα χρόνο πριν. Ο Γιώργος Βόβορας στα 43 του χρόνια θα είναι πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού, σε έναν κόντρα ρόλο από εκείνον που έχει μάθει. Είχε μάθει, σχεδόν σε όλη του την καριέρα να μένει πίσω.

Να αποχαιρετά συνεργάτες και φίλους. Να αλλάζει τη ρουτίνα του. Να μην αναγνωρίζεται στις επιτυχίες. Να έχει λόγο, χωρίς να γνωρίζει αν ο λόγος του θα εισακούγεται. Να συμβουλεύει, αλλά να μην ξέρει αν οι συμβουλές του έχουν αξία. Να είναι πιο κοντά στους παίκτες, αλλά να μην είναι τόσο κοντά ώστε να ξεπερνάει στα εσκαμμένα. Να είναι συνεργάτης. Βοηθός. Συμπλήρωμα. Και συχνά αυτό είναι δυσκολότερο. Θέλει δύναμη να είσαι σε δεύτερο ρόλο, όταν έχεις ονειρευτεί τον πρώτο. Και ακόμα περισσότερη δύναμη, όταν γεύεσαι την επιτυχία σε ρόλο πρωταγωνιστή, θα οπισθοχωρήσεις πάλι πίσω σε εκείνου του κομπάρσου.

Το πανεπιστήμιο ξεκινάει από «Π»…

Συμβολικό, σωστά; Γιατί τέτοιο πράγμα, όπως το συμπτωματικό, δεν υπάρχει. Ο Γιώργος Βόβορας είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τους προβολείς κι ας έχουν στραφεί πάνω του αρκετές φορές την τελευταία τριετία. Ο 42χρονος τεχνικός ήταν εκεί σε κάθε αντίο και σε κάθε υποδοχή. Ήταν εκεί να μαζέψει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, να τους δώσει κίνητρο, να τους προετοιμάσει για την επόμενη μέρα. Δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη, δίπλα στον Τσάβι Πασκουάλ, δίπλα στον Ρικ Πιτίνο, έτοιμος για την άχαρη δουλειά και έτοιμος για τον επόμενο αποχαιρετισμό. Το δικό του πανεπιστήμιο ήταν τα τρία «Π». Και το μεγαλύτερο, πάλι από «Π». Παναθηναϊκός! Η ομάδα στην οποία βρίσκεται – με μια μικρή διακοπή – από το 2012. Ακολουθώντας τον Πεδουλάκη, φυσικά.

Γνωρίστηκαν στα μέσα του Νοέμβρη του 2007. Το απόγευμα της 15ης του μήνα, το Ρέθυμνο ανακοίνωνε την πρόσληψη του Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος θα διαδεχόταν τον Στέργιο Κουφό. Ο Γιώργος Βόβορας ήταν μέλος του τεχνικού τιμ, μια θέση που έμοιαζε να τον εκφράζει και να την απολαμβάνει. Έτσι ξεκίνησε κάποτε στην Χαλκίδα, όταν τον κάλεσε ο Βαγγέλης Αγγέλου στα χρόνια που μαζί με τον Θανάση Γιαπλέ προσπαθούσαν να χτίσουν μια μικρή αυτοκρατορία στην ΑΓΕΧ.

Ο 42χρονος τεχνικός είχε δουλέψει επίσης στον Άλιμο, στο Μίλωνα και στο Δούκα, ενώ στην πορεία του θα ακολουθούσε τον Πεδουλάκη στον ΠΑΟΚ, στο Περιστέρι, στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην Ούνιξ Καζάν. Ενδιάμεσα, έκανε και τις δικές του απόπειρες. Δούλεψε στον ΟΦΗ, συνεργάστηκε με τον Γιαπλέ στα Τρίκαλα, ενώ στη Ρωσία παρέμεινε και ως συνεργάτης του Ευγκένι Πασούτιν. Πέρα από τον ΟΦΗ, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής τον ΑΠΟΕΛ το 2015, οδήγησε την ομάδα στον τελικό του πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλλου πριν φύγει τον Μάιο του 2016 για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

Είναι σπάνιο να τον δεις να μπαίνει στο πετσί του πρώτου ρόλου, να βγαίνει μπροστά στις κάμερες και να μιλάει για τον εαυτό του. Έστω κι αν όσοι έχουν συνεργαστεί μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, έστω κι αν δεν σταματά να δουλεύει και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του (σ.σ. το καλοκαίρι του 2017 ταξίδεψε στη Μινεσότα και στο summer camp των Τίμπεργουλβς)… Σε μια από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του χαρακτήρισε το ξεκίνημά του στην Χαλκίδα ως «ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας μου», ενώ μίλησε για τη σημασία που έχει ο συνεργάτης ενός προπονητή στο σύγχρονο μπάσκετ.

«Με τους ρυθμούς που έχει το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και τα συνεχόμενα παιχνίδια στη Euroleague είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάσει το επιτελείο το παιχνίδι για να πάρει ο προπονητής και οι παίκτες τις πληροφορίες που θέλουν, μια εργασία που απαιτεί πάρα πολλές ώρες δουλειάς για να είσαι έτοιμος σε διαφορετικές καταστάσεις ανά 2-3 μέρες που πρέπει να βρεθείς αντιμέτωπος με μια ομάδα αυτού του επιπέδου. Εκτός από το κομμάτι του σκάουτινγκ που είναι πολύ σημαντικό και μέσα στο γήπεδο υπάρχει ένας επιμερισμός εργασιών-λεπτομερειών, που ο κάθε προπονητής μέσα από το δικό του κομμάτι προσπαθεί να περάσει στους παίκτες τη φιλοσοφία του πρώτου προπονητή».

Δούλεψε δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη, στον Τσάβι Πασκουάλ, στο Ρικ Πιτίνο. Τρεις εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις εντελώς διαφορετικές σχολές, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Για όλους είπε τα καλύτερα. Όλοι είπαν τα καλύτερα. Στο τέλος της ημέρας, όμως, εκείνο που μετράει είναι το εξής. Είναι έτοιμος ο Γιώργος Βόβορας.

«Είχα την τύχη να συνεργαστώ με κορυφαίους προπονητές, θεωρώ πως κάνω τα βήματα που πρέπει, ώστε όταν μου δοθεί η ευκαιρία να είμαι απόλυτα έτοιμος».

Now is as good time as any, coach…