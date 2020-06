«Καραδοκούν» για Μπιλ οι Λέικερς

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ παραμένει ένα από τα πιο... καυτά ονόματα της αγοράς, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια να τον κάνουν δικό τους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι αποφασισμένοι για δύο πράγματα: Να πάρουν το πρωτάθλημα και να προσθέσουν έναν τρίτο σούπερ σταρ δίπλα στους Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις. Για το λόγο αυτό η περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπιλ παραμένει πολύ ψηλά στα «θέλω» τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία να τελειώσει την καριέρα του στην Ουάσινγκτον, για λογαριασμό των Ουίζαρντς. Αυτό φάνηκε από την πρόσφατη επέκταση συμβολαίου, ύψους 72 εκατ. δολαρίων.

Οι «Μάγοι» ετοιμάζονται, μάλιστα για το all in, προσφέροντας supermax επέκταση στον Μπιλ. Εάν ο all star γκαρντ υπογράψει τότε δεν αποκλείεται να ρίξει... άγκυρα στην Ουάσινγκτον.

Αν όμως, δεν υπογράψει, τότε οι Λέικερς αναμένεται να κάνουν κίνηση, όπως αναφέρουν Μέσα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιστα στο... κόλπο παραμένουν και οι Μπρούκλιν Νετς, όμως τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις του ίδιου του Μπιλ.