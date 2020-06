Στην Ελευθερία Μοσχάτου η Κοσμά

View this post on Instagram

Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας μας είναι γεγονός. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση της power forward Αφροδίτης Κοσμά (1.87-1983) με τη μορφή της υποσχετικής από τον Ολυμπιακό. Η πολύπειρη διεθνής forward που έχει κατακτήσει 9 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 7 Κύπελλα Ελλάδος (MVP του τελικού το 2015), 1 Eurocup και έχει φορέσει 172 φορές τη φανέλα της Εθνικής ομάδας θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας μας να διατηρηθεί στα ψηλά στρώματα του πρωταθλήματος, στη φωτογραφία με το χορηγό του τμήματος κ. Απόστολου και με το γενικό αρχηγό κ. Σωτήρη Τσαραπατσάνη. Της ευχόμαστε καλή σαιζόν με υγεία και πολλές νίκες...!