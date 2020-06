Ο Γιάννης Τσιρογιάννης αποκόμισε κολακευτικά σχόλια σε top επιπέδου webinar των ΗΠΑ!

Έπειτα από την παρουσία του σε webinars της Ιταλίας και της Μέσης Ανατολής, ο Γιάννης Τσιρογιάννης ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο "International Basketball Coaches Clinic".

Πρόκειται για παγκοσμίου εμβέλειας webinar των ΗΠΑ, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και top επιπέδου πλατφόρμες προπονητικής σε όλο τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο webinar έχουν μιλήσει πολλοί καταξιωμένοι κόουτς (από την Ευρώπη και την Αμερική) και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ομιλία του Γιάννη Τσιρογιάννη, ακολούθησε αυτή των Πίνι Γκέρσον (έχει συνδέσει το όνομά του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ κατακτώντας ευρωπαϊκούς τίτλους ενώ πέρασε και από τον πάγκο του Ολυμπιακού) και Αντρέα Τρινκιέρι (πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος ολοκλήρωσε την σεζόν 2019-20 στην Παρτιζάν).

Το "low post and short roll options" ήταν το θέμα που ανέλυσε ο κόουτς Τσιρογιάννης και η επιλογή του συγκεκριμένου προπονητικού ζητήματος, που θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύνθετο-εξειδικευμένο, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση του θέματος από τον πολύπειρο Έλληνα προπονητή κατά την διάρκεια της ομιλίας του, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν άκρως κολακευτικά σχόλια για εκείνον στο webinar των ΗΠΑ. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε διεξοδικά στους τρεις άξονες για την εκτέλεση της "τέλειας" επίθεσης, ξεκινώντας την ανάλυση από το "transition game" και συνεχίζοντας στο "low post and short roll actions" αλλά και στο "late clock situations". Από τον Γιάννη Τσιρογιάννη παρουσιάστηκαν 14 διαφορετικές καταστάσεις (options) για "low post and short roll", οι οποίες συνοδεύτηκαν αντίστοιχα από 14 επεξηγηματικά videos.

Επιπλέον, ο έμπειρος προπονητής ανέπτυξε την φιλοσοφία του εξηγώντας το κομμάτι του "read and react game". Το πώς, δηλαδή, οποιοσδήποτε παίκτης μιας ομάδας, είτε αυτός είναι "κοντός", είτε "ψηλός", θα "διαβάζει" σωστά το παιχνίδι και θα "αντιδρά" σωστά όταν έχει την μπάλα, με σκοπό να "βγει" η καλύτερη δυνατή επιλογή επιθετικά. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς έδωσε πολύτιμες προπονητικές "κατευθύνσεις" για το πώς ένας καλαθοσφαιριστής, ανεξαρτήτως της θέσης του στο παρκέ, θα λειτουργεί ως "point guard" (όπως απαιτείται στο σύγχρονο μπάσκετ) από την στιγμή που θα βρίσκεται στην κατοχή του η μπάλα, προκειμένου να εκτελεστεί με ορθό τρόπο η επίθεση της ομάδας του.

Κλείνοντας την επιτυχημένη παρουσίασή του στο webinar των ΗΠΑ, ο Γιάννης Τσιρογιάννης αναφέρθηκε στη μεθοδολογία και την εφαρμογή όλων των παραπάνω, δηλαδή το πώς ένας προπονητής θα "μεταφέρει" στους αθλητές όλα τα στάδια που απαιτούνται, βήμα προς βήμα (π.χ. τι θα δείξει -μεταξύ άλλων- αναφορικά με την πάσα-συνεργασία, ή την κίνηση που πρέπει να ακολουθηθεί), για να "βγουν" τα "plays" για "low post and short roll actions" και ποια είναι η απαιτούμενη χρονική συχνότητα της διδασκαλίας του προπονητή, δηλαδή κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται το σχετικό "μάθημα" προς τους παίκτες, τόσο όσον αφορά το ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης, όσο και γενικότερα για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης μιας ομάδας.