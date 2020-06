Συγκινεί στο «αντίο» του ο Μιλουτίνοφ: «Δεν είναι το τέλος» (pic)

View this post on Instagram

Piraeus is not the only port, but for me the safest ... Athens is not the only city, but for me the most beautiful ... Olympiacos is not the only club, but my favorite ... I have matured with you ... I fell in love here ... It is not the end ... It is not the end... Ο Πειραιάς δεν είναι το μοναδικό λιμάνι, αλλά για μένα το ασφαλέστερο ... Η Αθήνα δεν είναι η μόνη πόλη, αλλά για μένα η πιο όμορφη ... Ο Ολυμπιακός δεν είναι ο μόνος σύλλογος, αλλά ο αγαπημένος μου ... Έχω ωριμάσει μαζί σου ... Ερωτεύτηκα εδώ ... Δεν είναι το τέλος ... δεν είναι το τέλος ...