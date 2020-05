Μπερτομέου: «Ο Παναθηναϊκός θα μείνει μαζί μας όπως έκανε τα τελευταία 20 χρόνια»

Τη πεποίθηση πως ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει στην Euroleague εξέφρασε ο Τζόρντι Μπερτομέου, ο οποίος επεσήμανε πως όποια ομάδα αγωνίζεται στην εν λόγω διοργάνωση, βρίσκεται και στην ελίτ.

Συνέντευξη σε ιστοσελίδα της Σερβίας (maxibetsports.rs) παραχώρησε ο Τζόρντι Μπερτομέου. Ο CEO της Euroleague μίλησε για την απόφαση που πάρθηκε για ακύρωση της σεζόν, αναφερόμενος στις δύο επιλογές που έπεσαν στο τραπέζι.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως υπάρχει η κοινή θέληση Euroleague-Κολωνίας για την διοργάνωση του Final Four της επόμενης σεζόν, ενώ πήρε θέση για ενδεχόμενη αποχώρηση του Παναθηναϊκού από την διοργάνωση.

Σε ερώτηση σχετικά με τις σκέψεις του Παναθηναϊκού να φύγει από την Euroleague ο Μπερτομέου σχολίασε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο έρχεται από την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Είναι φήμες, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι επίσημο, ότι ο σύλλογος φεύγει από την Euroleague. Σε μια υποθετική περίπτωση, υπάρχει μια διαδικασία και πιστεύω πως οι σύλλογοι γνωρίζουν ότι το μέλλον τους εκτός Euroleague δεν θα είναι και το πιο λαμπρό. Όταν είσαι στην Euroleeague, είσαι μέρος της ελίτ. Παίζεις τα καλύτερα παιχνίδια. Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός θα μείνει μαζί μας, όπως ήταν μαζί μας αυτά τα 20 χρόνια».

Όσον αφορά το μέρος που θα διεξαχθεί το Final Four της διοργάνωσης τόνισε: «Θα θέλαμε να κάνουμε το Final Four στην Κολωνία την επόμενη σεζόν. Δουλέψαμε για πολύ καιρό για να το φτιάξουμε. Μιλάμε με την πόλη και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε στη Κολωνία. Δεν είναι ακόμα κάτι επίσημο, αλλά υπάρχει αμοιβαία θέληση. Όσο για το Βελιγράδι, η πόλη ήταν μια εξαιρετική οικοδέσποινα. Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες στη Σερβία που προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Εάν συνεχιζόταν η σεζόν, πιθανότατα θα παίζαμε στη Σερβία. Απολαύσαμε το Final Four πριν από μερικά χρόνια στο Βελιγράδι και είμαι απόλυτα σίγουρος πως το Βελιγράδι θα είναι και πάλι η πόλη που θα οργανώσει Final Four γιατί το αξίζει».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στις δύο επιλογές που έπεσαν στο τραπέζι, όσον αφορά το μέλλον της φετινής σεζόν. «Είχαμε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να τελειώσει η σεζόν με τη συμμετοχή όλων των ομάδων, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα τελειώναμε μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν χωρίς προβλήματα. Άλλη επιλογή ήταν να τελειώσει η σεζόν έτσι, όπως και τελικά συνέβη. Δεν υπήρχαν ενδιάμεσες επιλογές, εκτός από αυτές τις δύο. Όταν έγινε σαφές ότι οι ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις, όσον αφορά την πανδημία, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν όλες χωρίς προβλήματα για να προετοιμαστούν. Η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη στη Ρωσία, όπου δεν υπήρχε ένδειξη μείωσης της πανδημίας. Σε τέτοιες συνθήκες, η μόνη πιθανή πρόταση ήταν το φινάλε της σεζόν».

Ο CEO της διοργάνωσης τοποθετήθηκε και για την Παρτιζάν, εξηγώντας ότι «πιστεύω ότι είναι σαφές πως η Παρτιζάν έχει κάνει σοβαρή δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Ο νέος πρόεδρος μού εξήγησε ότι η ομάδα είναι πλήρης και καταλαβαίνω την απογοήτευση που μπορεί να υπάρχει στον σύλλογο, αλλά και στον κόσμο, επειδή η σεζόν ήταν εξαιρετική, αλλά λόγω των συνθηκών που αναφέραμε δεν μπορούν να φτάσουν στους αρχικούς στόχους. Ωστόσο πιστεύω ότι και οι φίλοι της Αναντολού Εφές έχουν το ίδιο συναίσθημα».