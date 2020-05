😭 Тот самый момент, когда понял, что баскетбольный сезон завершен... / The moment u understand the season is officially over... Now both @VTBUL and @EuroLeague

⠀#ЛучшеДома #StayISO #StayHome #ОставайтесьДома pic.twitter.com/5dwZNt1XRq