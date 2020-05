View this post on Instagram

Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη θυσία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου... Δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας...τους ανθρώπους μας! Η Μνήμη μένει ζωντανή,,, #arisbc #arisbc20 #genocide