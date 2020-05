«Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και back to back στο Λονδίνο (vid)

Σαν σήμερα, πριν από επτά χρόνια (12/5/2013), ο Ολυμπιακός έφερνε την ένατη Euroleague στην Ελλάδα, στεφόμενος πρωταθλητής Ευρώπης στο Λονδίνο και κάνοντας ένα σπουδαίο back to back. Ο MVP Σπανούλης και η πρωτιά του Μπαρτζώκα.

Ένα χρόνο μετά την αναπάντεχη, ιστορική κούπα της Πόλης και την επιστροφή από την... κόλαση του -19 στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ, ο Ολυμπιακός μπήκε στη σεζόν 2012/2013 με νέα πρόσωπα και στόχο τη διατήρησή του στο top επίπεδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαδέχθηκε τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στο «τιμόνι» των Πειραιωτών,ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός έκανε το... κόλπο υπογράφοντας τον Στράτο Περπέρογλου που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Στο Final Four του Λονδίνου -ένα Final Four που συζητήθηκε πολύ για τις άδειες εξέδρες και τις φιλότιμες προσπάθειες των Άγγλων να το γεμίσουν- ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος και έφτασε στο πρώτο back to back μετά την Μακάμπι του 2004 και του 2005.

Τι συνέβη, όμως, μέχρι την παραμονή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης;

Οι «ερυθρόλευκοι», παρά ορισμένους κλυδωνισμούς (βαριές ήττες από Ζαλγκίρις και Εφές, αποχώρηση Ντόρσεϊ, τραυματισμοί Μάντζαρη και Μαυροειδή), κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους και να φτάσουν στα πλέι οφ της διοργάνωσης με πλεονέκτημα έδρας, απέναντι στην Εφές.

Το αρχικό 2-0 τούς έδωσε ασφάλεια, αλλά οι Τούρκοι του Μαχμούτι επέστρεψαν και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 με νίκες στην Πόλη. Μάλιστα, μέχρι τα μέσα του Game 5 στο ΣΕΦ, η Εφές διατηρούσε διψήφιες διαφορές μέχρι την μεγάλη αντεπίθεση των «ερυθρολεύκων».

Στο Final Four, ο Ολυμπιακός δεν ήταν φαβορί, αλλά μετά τα όσα έκανε ένα χρόνο πριν, κανείς δεν ήταν σε θέση να τον ξεγράψει. Τα μεγάλα κορμιά της ΤΣΣΚΑ τρόμαζαν, εν όψει ημιτελικού, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν σπουδαίο μπάσκετ και διέλυσαν την ομάδα του Μεσίνα με σκορ 69-52 και εξαιρετική εμφάνιση του Κάιλ Χάινς.

Ο τελικός, απέναντι στην Ρεάλ, έφερνε τον Ολυμπιακό μπροστά σε μία σπουδαία πρόκληση: αυτή του back to back. Η βόλτα στο Hyde Park λίγες ώρες πριν από τον αγώνα αποφόρτισε τους παίκτες του Μπαρτζώκα, οι οποίοι πάντως μπήκαν... υπνωτισμένοι στο παρκέ.

Οι Μαδριλένοι σκόραραν από παντού και προηγήθηκαν πολύ νωρίς με διαφορά 17 πόντων (27-10). Αρχής γενομένης από ένα τρίποντο του Αντιτς και, με τρομερή συνεισφορά από τους Περπέρογλου-Σλούκα, ο Ολυμπιακός μάζεψε σταδιακά την διαφορά και κατάφερε να την εξαλείψει οριστικά.

Το δεύτερο ημίχρονο άνηκε στον Βασίλη Σπανούλη που ήταν άποντος στο πρώτο μέρος, αλλά επέστρεψε από τα αποδυτήρια... αφηνιασμένος και ευστόχησε σε τρία συνεχόμενα σουτ τριών πόντων. Ο Ολυμπιακός έμοιαζε να μην μπορεί να αστοχήσει, Λο και Χάινς είχαν βγει μπροστά και η «βασίλισσα» απλώς... χάζευε την απίστευτη εμφάνιση των «ερυθρολεύκων». Με σκορ 100-88, ο Ολυμπιακός έκανε το repeat και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε MVP του Final Four, αλλά στο τριήμερο του Λονδίνου κανείς δεν είχε υστερήσει. Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραφε ιστορία με το επίτευγμα του, καθώς έγινε ο πρώτος Ελληνας προπονητής που κατακτά το τρόπαιο. Μάλιστα, μετά τη λήξη του αγώνα είχε την τιμητική του, με τους παίκτες του να τον... μπουγελώνουν στη συνέντευξη Τύπου.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάινς 12, Λο 20 (1), Άντιτς 10 (1), Σπανούλης 22 (5), Περπέρογλου 10 (2), Σερμαντίνι 3, Σλούκας 11, Πάουελ 2, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Ντρέιπερ, Φερνάντεθ 21 (3), Σουάρεθ 5, Ρέγες 4, Μίροτιτς 7 (1), Ροντρίγκεθ 17, Μπέγκιτς 6, Κάρολ 5 (1), Γιουλ 14 (4)