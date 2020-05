NΒΑ: Μέχρι τον Ιούνιο η απόφαση για την επανέναρξη, σίγουρα χωρίς φιλάθλους τα ματς

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε με τους παίκτες του ΝΒΑ μέσω τηλεδιάσκεψης και από εκεί έγινε γνωστή η πρόθεση των ανθρώπων του ΝΒΑ να περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο για την επανέναρξη της σεζόν.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ μίλησε με τους παίκτες του πρωταθλήματος και από εκεί προέκυψαν ειδήσεις σχετικά με τις σκέψεις των ανθρώπων του «μαγικού κόσμου» για την επανέναρξη της σεζόν.

«Θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο για πολύ καιρό. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Θα έρθουν δύσκολες επιλογές. Κανένας δεν θα συμφωνήσει με όλα. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα, διανύουμε την πιο μεγάλη πρόκληση της ζωής μας», ανέφερε σε πρώτη φάση ο Σίλβερ, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η φετινή χρονιά, αν φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι αρχές των ΗΠΑ.

Έτσι, η απόφαση για την επιστροφή των παικτών στο παρκέ μπορεί να παρθεί ακόμα και μέσα στον Ιούνιο, κάτι που θα διατηρήσει αμετάβλητο το τωρινό καθεστώς της λίγκας για αρκετές ημέρες ακόμα.

Από εκεί και πέρα, η σκέψη για την διεξαγωγή των αγώνων σε μία έδρα όπως το Λας Βέγκας ή το Ορλάντο παραμένει σε πρώτο πλάνο, ενώ ο Σίλβερ ξεκαθάρισε πως όλα τα ματς θα διεξαχθούν χωρίς φιλάθλους. Μάλιστα, αυτό θα ισχύει και την επόμενη χρονιά, αν δεν υπάρξουν άμεσα εξελίξεις με το εμβόλιο.

Επιπρόσθετα, ο κομισάριος του ΝΒΑ τόνισε πως η λίγκα επιθυμεί να διατηρηθούν οι αγώνες των πλέι - οφ στο ίδιο format, στο οποίο ο νικητής κρίνεται σε σειρά best of seven. Παράλληλα, τόνισε ότι οι άνθρωποι του πρωταθλήματος επεξεργάζονται ήδη σχέδια για τα τηλεοπτικά και για την κάλυψη των αγώνων σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, ο Σίλβερ εξέφρασε την ελπίδα για καθημερινά ιατρικά τεστ κατά την περίοδο της επανέναρξης, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι διασποράς του ιού. Κάτι τέτοιο δεν είναι για την ώρα εφικτό, αλλά το ΝΒΑ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των παικτών και όλων όσων λάβουν μέρος στο... μίνι-πρωτάθλημα του καλοκαιριού.