Ο Λεμπρόν σε τηλεοπτική παραγωγή...έκπληξη

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, του οποίου το πάθος για την εκπαίδευση τον οδήγησε να ιδρύσει ένα δημοτικό σχολείο στη γενέτειρά του Ακρον του Οχάιο, δείχνει τώρα την εκτίμησή του για τους φετινούς απόφοιτους των Λυκείων.

Το LeBron James Family Foundation θα μετέχει στην παραγωγή "Graduate Together: America Honours the High School Class of 2020", ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα προβληθεί σε εθνικό επίπεδο στις 16 Μαΐου.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ABC, CBS, Fox και NBC θα κάνουν ταυτόχρονη μετάδοση της εκπομπής, η οποία θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming σε YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, PeopleTV και Complex Networks.



Οι τρέχουσες τάξεις της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου χάνουν τέτοια ορόσημα όπως το χορό (prom) και την αποφοίτηση λόγω διακοπής λειτουργίας που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Μεταξύ αυτών που θα εμφανιστούν στην εκπομπή είναι η Μέγκαν Ραπίνοου της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, η νικήτρια του βραβείου νόμπελ ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι, οι μουσικοί Τζόνας Μπράδερς, Μπεν Πλατ, Μπαντ Μπάνι, Φαρέλ Ουίλιαμς, Λόρεν Γκρέι, Τσίκα, H.E.R. και YBN Cordae, ο καλλιτέχνης Μπράνταν Bmike Οντουμς, η ηθοποιός Γιάρα Σαχίντι και οι αστέρες του TikTok Charli και Dixie D'Amelio.

«Μάθαμε νωρίς στη δουλειά μας με μαθητές και οικογένειες στο Akron ότι η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ περισσότερο από ακαδημαϊκή. Πρόκειται για μια κοινή εμπειρία, ένα ταξίδι στο οποίο είμαστε όλοι μαζί - μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη της κοινότητας και όλοι γύρω τους» είπε ο αστέρας των Λος Αντζελες Λέικερς και συνέχισε: «Με αυτό που δεν είναι δυνατό αυτήν τη στιγμή, εργαζόμαστε για να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε τις οικογένειες να περάσουν αυτή την πραγματικά δύσκολη στιγμή».



«Αυτοί οι μαθητές έχουν εργαστεί απίστευτα σκληρά για αυτό και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αφήσουμε να αγνοηθεί. Ενώ αυτή δεν θα είναι η εμπειρία αποφοίτησης που έπρεπε να αποκτήσουν, ελπίζουμε ότι μπορούμε ακόμα να τους δώσουμε κάτι ξεχωριστό, γιατί το αξίζουν».

Ο Τζέιμς μιλώντας στο ESPN πρόσθεσε: «Κάθε απόφοιτος πρέπει να γνωρίζει πόσο αισθανόμαστε γι 'αυτούς και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει, ακόμη και λίγο. Αυτή η τάξη θα είναι ξεχωριστή επειδή ξέρουν με πραγματικό τρόπο πώς να επιμένουν».