Η Euroleague ετοιμάζει ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για την Μπαρτσελόνα και την κατάκτηση της κούπας το 2010 στον τελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση πήρε την γνωστή ατάκα από την ταινία Καζαμπλάνκα (We'll always have Paris) και δημιούργησε μια διαφορετική συζήτηση με τους πρωταγωνιστές των «μπλαουγκράνα» στο Παρίσι πριν από μία δεκαετία.

Δείτε το πρώτο teaser: