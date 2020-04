Χρούμπαν: Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του BCL... απειλεί την ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο σχετικό θέμα στην ιστοσελίδα του BCL:

Tο Basketball Champions League έχει δώσει πεδίο δράσης σε έναν μεγάλο αριθμό ταλαντούχων σκόρερ, αλλά κανείς δεν έχει τη συνέπεια και τη διάρκεια του Τσέχου διεθνή Vojtech Hruban εδώ και μία τετραετία στη διοργάνωση.

Ο γκαρντ-φόργουορντ της ERA Nymburk έγινε φέτος ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με συνολικό αριθμό 752 πόντων σε Κανονική Περίοδο και Play-Offs προσπερνώντας τον δις πρωταθλητή του BCL Kevin Punter, που έχει σημειώσει 706 στην πορεία του στη διοργάνωση. Ο Hruban έγινε επίσης ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης στην Κανονική Περίοδο.



Ο 30χρονος Τσέχος και ο Punter είναι οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σπάσει το φράγμα των 700 πόντων στη διοργάνωση. Ο J'Covan Brown της Hapoel Bank Yahav Jerusalem είναι στην τρίτη θέση με 683 πόντους, ο πρώην αρχηγός της AEK Dusan Sakota είναι τέταρτος με 658 πόντους κι ακόμη ένας παίκτης της Hapoel, ο Tashawn Thomas, κλείνει το Top-5.

Ο Hruban είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορια της διοργάνωσης σε αγώνες της Κανονικής Περιόδου και ο μοναδικός που έχει σπάσει το φράγμα των 600 πόντων σε αυτή τη φάση, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα:



Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους ένας παίκτης σαν τον Hruban, που ξοδεύει πολύ μεγάλη ενέργεια και στο αμυντικό κομμάτι, είναι στην κορυφή μίας τέτοιας λίστας.

Ο πρώτος είναι ο προφανής: Ο Hruban πήγε στην Nymburk το 2012 κι επομένως έχει συμμετάσχει σε όλες τις σεζόν του BCL. Ο έμπειρος παίκτης έχει επίσης αποφύγει σοβαρούς τραυματισμούς κι έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί 61 φορές στο BCL με τη φανέλα της Nymburk και είναι πρώτος στη σχετική λίστα μαζί με τον συμπαίκτη του Petr Benda.

Επιπλέον, η νοοτροπία του Hruban τού επιτρέπει να μην υποχωρεί λόγω κούρασης ή μικροτραυματισμών, όπως φαίνεται και από το γεγονός πως στο ίδιο διάστημα έχει παίξει σε πολλούς αγώνες και με την Εθνική ομάδα της Τσεχίας. "Η δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ και οι νίκες κάνουν ευκολότερο το να ξεχνάς την κούραση και τους τραυματισμούς", είπε σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στο championsleague.basketball όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς τα καταφέρνει.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ευελιξία που έχει ο Hruban ως παίκτης και η οποία του επιτρέπει να βρίσκει πόντους αν και το σκοράρισμα δεν είναι το κύριο μέλημά του. Αφήνει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον και δεν εκβιάζει προσπάθειες. Είναι εκπληκτικός σουτέρ όταν βγαίνει από τα σκριν, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι ή να δημιουργήσει προοπτικές στο τρανζίσιον για την Nymburk.

