Παναθηναϊκός: «Αποχαιρέτησε» με θλίψη τον Χούπμαν (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αποχαιρετά με θλίψη το Σάσα Χούπμαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. 🙏 #RIP #panathinaikos #paobc