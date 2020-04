ΚΑΕ ΑΕΚ: «Σύλλογος που εξακολουθεί να εμπνέει, να διδάσκει, να καθοδηγεί» (pic)

View this post on Instagram

Τα γενέθλια της Βυζαντινογέννητης βρίσκουν την Πατρίδα αλλά και την ανθρωπότητα να βιώνουν μία από τις δυσκολότερες περιόδους. Η ΑΕΚ των υπεραξιών και των υπεριδανικών εξακολουθεί να εμπνέει, να διδάσκει, να καθοδηγεί. Το μήνυμα των Κωνσταντίνου Σπανούδη, Κωνσταντίνου Δημόπουλου, αδελφών Ιωνά, αλλά και των λοιπών Κωνσταντινουπολιτών και Μικρασιατών, ας γίνει οδηγός για τα μελλούμενα. Η υγεία και η επιβίωσή μας δοκιμάζονται, όμως με ψυχή, δύναμη και γνώση μπορούμε πάντα να κατορθώσουμε τα ακατόρθωτα. «Αυτή είναι η Ιστορία μας… Μπροστά οι χαρές και πίσω το βαρύ φορτίο». Υπερήφανοι για τους προγόνους μας. #AEKBC #AEKFamily #AEKHistory