Είκοσι χρόνια από τον «κιτρινόμαυρο» θρίαμβο στο Κύπελλο Σαπόρτα (vid, pic)

View this post on Instagram

Η ΑΕΚ (ξανα)γιορτάζει - 20 χρόνια από την κατάκτηση του Saporta Cup και τη νίκη επί της Κίντερ Μπολόνια, στον Τελικό της Λωζάνης #AEKBC #AEKhistory