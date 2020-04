Martin Family (Season 3, Episode 1)

«Ένα από τα χαρίσματα των Μάρτινς είναι πως όλοι τους είναι εξαιρετικά δουλευταράδες».

Κι ένα άλλο ότι πρέπει να προσέχουν τα χαμηλοτάβανα σπίτια… «Α, τέτοια αστεία τα ακούω όλη την ώρα», λέει γελώντας ο Καρίμ Χασάν, διασώστης πρώτων βοηθειών στο επάγγελμα, χωρίς ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό. Το αντίθετο, δηλαδή, με τα εφτά παιδιά του. Εφτά. Φιλ, Καρίμ Τζούνιορ, Χασάν, Μαλίκ, Καντίρ και Σαλίμ. Εφτά παιδιά, εφτά αγόρια. «Έχετε ιδέα πόσο φαγητό πρέπει να αγοράσω. Θα έπρεπε να είχαν ειδική αποθήκη μόνο για μένα στο Costco», προσθέτει γελώντας η Σαρίς, η οποία αρέσκεται να καυχιέται ότι το μέγεθος των αγοριών της αποτελεί κατά κύριο λόγο δικό της κληροδότημα.

Ο πατέρας της οικογένειας είναι μόλις 1μ.82 και δε θα τον έλεγες και γίγαντα… «Όλοι με ρωτάνε την ίδια ερώτηση, ακόμα και η μητέρα μου. Πιστεύω ότι είναι η γυναίκα μου, η οποία έχει ύψος 1μ.80 και είναι ψηλή για γυναίκα». «Εννοείται πώς είμαι εγώ», υπερθεματίζει η Σαρίς «αλλά και η γιαγιά μου παίζει ρόλο. Ήταν μια γυναίκα ύψους 1μ.88!». Το ύψος δεν είναι το μοναδικό κληροδότημα της μοναδικής γυναίκας στην οικογένεια των Μάρτινς. Η ανατροφή ήταν το κύριο συστατικό που έκανε τη συνταγή επιτυχίας, η οποία εν έτει 2020 μετράει τρεις απόφοιτους κολεγίου, έναν στη φοίτηση και τρεις ακόμα στην πορεία για να πάρουν υποτροφία και να σπουδάσουν.

«Πάντα τους έλεγα ότι πρέπει να έχουν ένα χαρτί, κάτι που θα μπορέσουν να κάνουν μετά που θα τελειώσει ο αθλητισμός», ισχυρίζεται και αν ήθελαν ας έκαναν διαφορετικά. Η Σαρίς εργαζόταν ως δεσμοφύλακας στις περίφημες φυλακές του Rikers Island, ένα σωφρονιστικό ίδρυμα που συγκαταλέχτηκε στα δέκα χειρότερα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2013 και το οποίο θα έχει κλείσει ως το 2026. Εν πάση περιπτώσει, τι θα μπορούσαν να της πουν μερικά ανήλικα και αμούστακα παιδάκια στο σπίτι και πώς να της φέρουν αντίρρηση; Ήξερε να κρατάει τα χαλινάρια σφικτά και να επικρατεί ειρήνη στο σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων στα βόρεια του Στάτεν Island. Το γεγονός ότι τα αγόρια της μπορούσαν και διοχέτευαν την ενέργεια στον αθλητισμό, απλώς βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση.

«Πλάκα μου κάνετε; Το λατρεύω! Παρότι εγώ δεν είχα σχέση με τον αθλητισμό στο κολέγιο, ομολογώ ότι είναι το καλύτερο για τα παιδιά μου. Όλοι στη γειτονιά τους γνωρίζουν και μιλούν για εκείνους και, ειλικρινά, δε μπορώ να το χορτάσω». Ο Χασάν Μάρτιν είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας. Και το μπάσκετ του ήταν παντελώς αδιάφορο. Ήθελε να παίζει ποδόσφαιρο, έπαιζε ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο και δυσανασχετούσε όταν λόγω ύψους τον ανάγκαζαν οι φίλοι του να μπαίνει και να παίζει μαζί τους. «Γυρνούσε σπίτι και μου γκρίνιαζε γιατί δεν ήθελε καθόλου να συμμετέχει. Σχεδόν το μισούσε αυτό το άθλημα», περιγράφει ο πατέρας του.

Ο διακόπτης γύρισε όταν ψήλωσε απότομα, αλλά και όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του άρχισαν να φέρνουν επιτυχίες στο σπίτι παίζοντας μπάσκετ. Έτσι δε γίνεται, άλλωστε, πάντα; «Μόλις ο Φιλ τα κατάφερε, όλοι οι Μάρτινς ήθελαν να παίξουν μπάσκετ», προσθέτει ο πρεσβύτερος Καρίμ και ο Χασάν ήταν 14 ετών όταν άρχισε να κάνει σταδιακά τη στροφή προς την πορτοκαλί μπάλα. «Μιλάμε για ένα παιδί που έπαιζε από τα έξι ως τα 16 του χρόνια ποδόσφαιρο ως wide receiver. Και μόλις κατάλαβα ότι έχει ταλέντο στο μπάσκετ, δούλεψε σκληρά για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο χρόνο», διηγείται ο προπονητής του στο γυμνάσιο και η εξέλιξη του ήταν ραγδαία. Όχι χρόνο με το χρόνο, αλλά μήνα με το μήνα, προκαλώντας το ενδιαφέρον του Νταν Χάρλεϊ, νυν προπονητή του UConn, ενός εκ των κορυφαίων προγραμμάτων μπάσκετ στη χώρα.

Η πρώτη φορά που τον πλησίασε ο 47χρονος coach ήταν όταν ακόμα προπονούσε στο Wagner της Νέας Υόρκης και ήταν ακόμα νωρίς. Τη δεύτερη, όμως, ήταν εκείνος που βοήθησε τον Χασάν Μάρτιν να πάρει μια απόφαση ζωής!