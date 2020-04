Το αφιέρωμα του BCL στο ταλέντο της Νίμπουρκ που... περιμένει την ΑΕΚ

Αναλυτικά το θέμα, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

ΝΙΜΠΟΥΡΚ (Τσεχία) - Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του Jakub Tuma, η ERA Nymburk ήταν ο γίγαντας στο τσεχικό μπάσκετ. Κι έπειτα από τη μακρά μάχη με τη μεγάλη δύναμη, ο Tuma αποκτήθηκε από την Nymburk με βασικό στόχο να βελτιωθεί, αλλά και να κερδίσει τίτλους.

Ο Tuma θα γίνει 22 ετών τον Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι η τελευταία φορά που είδε άλλη ομάδα να κατακτά τίτλο ήταν το 2003, σε ηλικία 4 ετών, όταν τα κατάφερε η Opava.

"Είναι απίστευτος αριθμός," είπε ο Tuma για το σερί 16 τίτλων της Nymburk πριν από την έναρξη της σεζόν 2019-20. "Πριν έρθω στην ομάδα, ήξερα ότι η Nymburk έχει τεράστια ιστορία και μεγαλώνοντας, άκουγα πράγματα μόνο για την Nymburk γνωρίζοντας πως είναι η καλύτερη ομάδα."

Ο Tuma βρίσκεται προς το τέλος της πρώτης του σεζόν με την ομάδα και παραδέχεται ότι κανείς δεν έλεγε ψέματα για την Nymburk.

"Συνειδητοποίησα γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν: σαν μεγάλη ομάδα, άπαντες είναι επαγγελματίες, όχι μόνο οι παίκτες."

Καθώς το μπάσκετ αρχίζει να κερδίζει έδαφος στην Τσεχία, το χόκεϊ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλήματα στη χώρα και οι Τσέχοι έχουν μία από τις καλύτερες Εθνικής ομάδες στον κόσμο - έξι φορές πρωταθλητές κόσμου και χρυσοί στην Ολυμπιάδα του 1998. Μάλιστα, ο Milan Hnilicka, που ήταν μέρος σε δύο Ολυμπιάδες, κατάγεται από την ίδια περιοχή με τον Τuma, το Λιτομέριτσε, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία.

"Θυμάμαι να πηγαίνω κάθε Κυριακή στο γήπεδο του χόκεϊ για να μάθω ice-skating όταν ήμουν έξι ετών. Έκανα επίσης τζούντο για ένα χρόνο, γιατί έκανε στο παρελθόν κι ο πατέρας μου," θυμήθηκε ο Tuma που μεγάλωσε σε μία περιοχή 24,000 κατοίκων.

Ανακάλυψε το μπάσκετ από τους συμμαθητές του στο δημοτικό και δεν σταμάτησε να παίζει έκτοτε.

"Φυσικά, όπως κάθε παιδί που παίζει μπάσκετ, θαύμαζα τον Michael Jordan, γιατί είναι το πρόσωπο του μπάσκετ παγκοσμίως. Αλλά τώρα θαυμάζω τον Marcelinho Huertas. Τον παρακολουθώ και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Μπορεί να διαβάσει τέλεια το παιχνίδι."



Η ομάδα του Tuma, η Nymburk, έπαιξε κόντρα στον Huertas και την Iberostar Tenerife δυο φορές φέτος στο ΒCL. Ηττήθηκε εντός έδρας για την 4η αγωνιστική, αλλά νίκησε στην Ισπανία για την 11η. Ο Tuma δεν ήταν στη 12άδα της Nymburk, αλλά δουλεύει σκληρά υπό τις οδηγίες του Oren Amiel. Ο, ύψους 1.92, πλέι μέικερ έχει πάιξει τέσσερα ματς και μετρά κατά μέσο όρο 1.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε σχεδόν 12 λεπτά. Έκανε το ντεμπούτο του στο BCL στις 3 Δεκεμβρίου 2019 στην έδρα του Περιστερίου winmasters.

"Είναι πιο γρήγορη και δυσκολότερη διοργάνωση από το πρωτάθλημα Τσεχίας. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό," είπε ο Tuma, που μέτρησε 4 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 11 λεπτά. "Στην αρχή, είχαν άγχος, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος, ένιωθα καλύτερα κι αποκτούσα αυτοπεποίθηση."

Η τρίτη του εμφάνιση ήταν και η πιο παραγωγική στην άνετη εκτός έδρας νίκη επί της Morar Bar για την 13η αγωνιστική.

"Ήταν υπέροχο. Πήραμε όλοι χρόνο συμμετοχής και νικήσαμε, οπότε αυτό ήταν το καλύτερο για την ομάδα. Κανείς δεν ήταν κουρασμένος και όλοι απέδωσαν εξαιρετικά" τόνισε ο Tuma που είχε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.



Ο δρόμος του Tuma από το Λιτομερίτσε στην Νίμπουρκ περιλάμβανε έναν ενδιάμεσο σταθμό στην Πράγμα για πέντε χρόνια, όπου αγωνίστηκε στην USK Πράγας.

"Σε ηλικία 15 ετών αποφάσισα να πάω στην USK. Οι δυο ομάδες είχαν συνεργασία ανάμεσά τους. Έπρεπε να συνηθίσω σε μία μεγαλύτερη πόλη, αλλά τα πράγματα ήταν καλύτερα για μένα. Υπήρχαν περισσότερα πράγματα να κάνω," σχολίασε ο Tuma.

O Tuma έκανε το άλμα για την πρώτη ομάδα της USK τη σεζόν 2017-18 και σε ηλικία 19 ετών είχε 5.8 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 18 λεπτά ανά παιχνίδι. Αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της χώρας το 2018.

Οι πολλοί τραυματισμοί παικτών της USK στη σεζόν 2018-19 σήμαιναν ότι ο προπονητής Dino Repesa θα δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στον Tuma από τον Γενάρη.

"Ημουν πολύ χαρούμενος που τελικά θα μπορούσα να δείξω αυτό που κρύβω μέσα μου. Τελικά, κατέληξα να είμαι κουρασμένος από τα πολλά λεπτά που αγωνίστηκα.."

Ο Tuma είχε 2.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ σε 12.9 λεπτά ανά ματς στα 16 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Όμως, στα επόμενα 18 κι αρχής γενομένης από τις 5 Ιανουαρίου 2019 κόντρα στην BK Decin, ο νεαρός γκαρντ είχε 6.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 23' ανά παιχνίδι.

Ο Tuma έκανε ακόμη μεγαλύτερο step up στα playoffs, όπου είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα ματς κόντρα στην Brno. Στα Προημιτελικά, απέναντι στην Nymburk, ήταν ακόμη πιο παραγωγικός με 15.5 πόντους, 5.5 ασίστ, 1.8 ριμπάουντ και 1.8 κλεψίματα σε σειρά με τέσσερις αγώνες.

"Ξαφνικά απέκτησα μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που είχα συνηθίσει κι έπρεπε να δείξω το παιχνίδι μου: ότι δημιουργώ για τους άλλους και προσπαθώ να τελειώσω φάσεις. Νομίζω ότι εκείνες οι εβδομάδες πήγαν πολύ καλά για μένα," ανακάλεσε ο Tuma.

Οι επιδόσεις του Tuma σε μικρή ηλικία με την USK τράβηξαν την προσοχή της τσεχικής ομοσπονδίας και τελικά αγωνίστηκε σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα U18 της FIBA. Το 2015, ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τους περισσότερους παίκτες της διοργάνωσης και δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ την Τσεχία που τερμάτισε 16η και υποβιβάστηκε στην Β' κατηγορία.

"Δεν είναι μια καλή ανάμνηση, αλλά συνέβη," είπε σχετικά με το καλοκαίρι κατά το οποίο είχε 1.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ. "Ήμασταν απογοητευμένοι, αλλά το καλύτερο που είχα να αποκομίσω ήταν η νοοτροπία. Δεν μπορέσαμε να ανταγωνιστούμε τις υπόλοιπες ομάδες σε αυτό το κομμάτι."

Το επόμενο καλοκαίρι, στη B' κατηγορία, οι Τσέχοι ηττήθηκαν στα Προημιτελικά από την Ουκρανία κι έχασαν την ευκαιρία για άνοδο τερματίζοντας τελικά όγδοοι και με τον Tuma να μετρά κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

"Φυσικά, ήταν απογοητευτικό για όλους στην ομάδα, αν και είχαμε παίξει αρκετά καλά εκείνο το βράδυ," ανέφερε σχετικά με την ήττα μεσ κρο 67-62, στο πλαίσιο της οποίας είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, "Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προκριθεί, γιατί προερχόμασταν από πολύ καλή παρουσία στη φάση των ομίλων."

Ο Tuma βίωσε άλλη μία απογοήτευση το 2017, όταν η Τσεχία υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20, όπου ηττήθηκε από την Ιταλία σε αγώνες κατάταξης 13-16. Η Τσεχία ήταν μπροστά με 53-50, ένα λεπτό πριν από το τέλος, και ο Tuma έχασε δυο βολές όταν το σκορ είχε γίνει 53-53. Ένα αμφισβητούμενο φάουλ στο τέλος του αγώνα έδωσε την ευκαιρία στους Ιταλούς να βάλουν τις νικητήριες βολές, που οδήγησαν την Τσεχία στην Β' κατηγορία.



"Προσπαθώ πάντα να μαθαίνω κάτι από κάθε ματς. Σ' εκείνο, έμαθα ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι σε κάτι στο τέλος ενός αγώνα, διότι όλα μπορούν να συμβούν. Σφύριξαν ένα αμφιλεγόμενο φάουλ, αλλά αν είχαμε βάλει τις προηγούμενες βολές, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά," είπε ο Tuma που είχε κατά μέσο όρο 9.1 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σ' εκείνο το τουρνουά.

Το επόμενο καλοκαίρι, ο Tuma προσπάθησε να βοηθήσει την Τσεχία να επιστρέψει στην Α' κατηγορία, αλλά οι 10.4 πόντοι του, τα 4.5 ριμπάουντ, οι 3.5 ασίστ και το 1.5 κλέψιμο δεν αρκούσαν και η ήττα από την Πολωνία στα προημιτελικά ήταν καταδικαστική.

Το εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν 2018-19 επέτρεψε στον Tuma να λάβει πρόσκληση από τον ομοσπονδιακό προπονητή Ronen Ginzburg για την προετοιμασία εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

"Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της ομάδας που τελικά πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλου. Με ενθουσίασε το γεγονός πως προπονήθηκα με τους καλύτερους Τσέχους παίκτες. Έμαθα ότι πρέπει να κάνω τα πράγματα γρηγορότερα και με περισσότερη δύναμη," δήλωσε ο Tuma σχετικά με την παρουσία του στην προετοιμασία.



Δεν συμπεριλήφθηκε στη 12άδα για την Κίνα, αλλά είδε κάθε παιχνίδι του τουρνουά που έφερε την Τσεχία στην 6η θέση στην παρθενική της παρουσία.

Πάντως, ο Tuma επιλέχθηκε από την ομάδα της Τσεχίας για την Πανεπιστημιάδα του 2019 στην Ιταλία τον Ιούλιο. Και μολονότι ήταν ο νεότερος παίκτης της ομάδας του, μέτρησε κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 2.8 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα.

"Ήταν σχεδόν σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά το απόλαυσα. Συνάντησα εκεί πολλούς παίκτες που είχα αντιμετωπίσει και στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα."

Αφού επέστρεψε από την Ιταλία, ο Tuma υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Nymburk, μετακομίζοντας έτσι στην υπερδύναμη της Τσεχίας για δύο βασικούς λόγους.

"Κυρίως λόγω της παρουσίας στο Basketball Champions League," παραδέχθηκε λέγοντας παράλληλα: "Πρέπει να κυνηγήσω την προοπτική μου και νομίζω πως η Nymburk μπορεί να με βοηθήσει. Οι προπονητές θέλουν να παίζω καλή άμυνα και να δημιουργώ χώρους για τους σουτέρ μας."

