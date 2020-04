«Πρωτοφανές αυτό που γίνεται στη Νέα Υόρκη με τον κορωνοϊό»

Ο Νίκος Οκεκουόγεν περιγράφει την δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Υόρκη λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Ο δυναμικός πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τα... θρανία στο κολλέγιο και πλέον ακολουθεί τη διαδικασία των δοκιμαστικών για το επαγγελματικό πρωτάθλημα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μεταφέρει μέσω του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων εικόνες από τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Νέα Υόρκη, λόγω του κορονοϊού, ενώ αναφέρεται και στην κριτική που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ...

Από την διαδικτυακή συζήτηση μας δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στα αδέλφια Αντετοκούνμπο, όπως και η προοπτική της επανεκκίνησης της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Ο Νίκος Οκεκουόγεν, τέλος, κατέθεσε μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ τους στόχους του, από τους οποίους ξεχωρίζει αυτός του να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Άλλωστε, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει... «Θυμάμαι σαν χθες το χαμόγελο και τη χαρά που μου έδωσε η νίκη της Εθνικής επί των Αμερικανών στην Σαϊτάμα το 2006. Θα ήθελα να μοιράσω και εγώ αυτό το συναίσθημα σε νέους αθλητές μπάσκετ και να γίνω ο λόγος να ερωτευτούν αυτό το υπέροχο σπορ».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο Νίκος Οκεκουόγεν:

- Πώς είναι η κατάσταση στη Νέα Υόρκη; Απ` ό,τι διαβάζουμε η πόλη έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στις ΗΠΑ από τον κορονοϊό.

«Πολύ σωστά. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα για εμένα και για πολλούς άλλους. Βέβαια είναι πρωτοφανές όλο αυτό, αλλά προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα όσο πιο ψύχραιμα και απλά μπορώ. Ακούω ό,τι μου λένε να κάνω και είμαι και εγώ σε καραντίνα».

- Ο κόσμος πώς αντιδρά σε όλο αυτό; Υπάρχουν οδηγίες για τον περιορισμό του κορονοϊού;

«Σαφώς και υπάρχουν οδηγίες για την καραντίνα, αλλά δεν είναι στα δικά μας πλαίσια (σ.σ. σαν της Ελλάδας) ή μάλλον δεν τις βλέπω να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες εδώ. Ο κόσμος εξακολουθεί και κυκλοφορεί σαν να μη γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Οι οδηγίες είναι απλές: μένουμε σπίτι και βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα, προστατεύουμε τους συμπολίτες μας κρατώντας μια απόσταση (2 μέτρα) ο ένας από το άλλον. Μετά τις 8:00μμ είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις».

- Έχεις πληροφορηθεί για την κατάσταση στη χώρα μας; Πρόσφατα και ο Ρικ Πιτίνο αποθέωσε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα έγκαιρα μέτρα που πήρε. Σχολιάζεται αυτό στις ΗΠΑ;

«Απ` ό,τι ξέρω και έχω παρακολουθήσει δεν έχουν αναφερθεί στη χώρα μας τα ΜΜΕ μέχρι στιγμής. Ασχολούνται κυρίως με τα κρούσματα εδώ, ενώ μιλάνε και για τους γείτονές μας τους Ιταλούς.

Τα μέτρα που πήρε η ελληνική Κυβέρνηση έπιασαν τόπο απ` ό,τι μου λένε οι φίλοι μου στην Ελλάδα, καθώς δεν έχουμε πληγεί τόσο άσχημα όσο η Ιταλία. Οπότε δίκαιη η αποθέωση του Coach Ρικ Πιτίνο».

- Υπάρχει έντονη κριτική στις ΗΠΑ για την αργοπορημένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά στην λήψη μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Θεωρείς ότι είναι σωστή αυτή η αρνητική κριτική που δέχεται;

«Είναι ολόσωστη, αν και δεν μου αρέσει να παίρνω θέση στα πολιτικά, καθώς πάντα τα σύγκρινα με τα μαθηματικά... Αν χάσεις τις βάσεις σε ένα δυο μαθήματα, μετά είναι δύσκολο "to keep up" έτσι και στα πολιτικά δεν παίρνω θέση καθώς "I never keep up". Πιστεύω ο Τραμπ υποτίμησε και "αγνόησε" την κρισιμότητα της καταστάσης και για αυτό μάλλον δέχεται αυτές τις "επίθεσεις"».

- Σκέφτεσαι την επιστροφή στην Ελλάδα;

«Ναι. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσω στην Ελλάδα. Τώρα είναι στιγμές που πρέπει να είμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Εγώ τις ζω μόνος μου και δεν είναι καθόλου εύκολο. Σε τέτοια γεγονότα ο εγκέφαλος μας αναζητά οικείες καταστάσεις πχ οικογένεια, φίλους, κλπ όποτε σκοπός μου είναι να γυρίσω το συντομότερο δυνατό πίσω στην Ελλάδα».

- Από αυτά που διαβάζεις θεωρείς ότι θα αρχίσει και πάλι η δράση στο ΝΒΑ;

«Ως λάτρης του ΝΒΑ και του μπάσκετ σαφώς και θέλω να ξεκινήσει ξανά η σεζόν. Βλέπαμε μια εξαιρετική χρόνια μπάσκετ και θα είναι δύσκολο πιστεύω να αρχίσει και πάλι Το ΝΒΑ πρέπει να βρει τρόπο να προφυλάξει παίκτες και όλο το κόσμο στα γήπεδα κάτι εξαιρετικά δύσκολο, διότι δεν υπάρχει ακόμα τρόπος να περιοριστεί ο κορονοϊός. Μακάρι να βρεθεί λύση και να μην χαθεί η χρόνια».

- Με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο συναντιέσαι και αν ναι πως βιώνουν αυτή την κατάσταση;

«Μετά αδέρφια Αντετοκούνμπο βρισκόμαστε σπάνια, καθώς ο καθένας από εμάς κάνει κάτι... Εκτός αν είμαστε στην ίδια πόλη κατά την διάρκεια της σεζόν, μετά από κάποιο παιχνίδι τους, θα συναντηθούμε για λίγο, να τα πούμε. Πάω πάντα να τους δω όταν είμαι εδώ στην Αμερική. Είναι καλό να έχεις φίλους στο εξωτερικό. Απ` ότι ξέρω είναι καλά τα παιδιά! Όπως μας αρέσει να λέμε με τον Αλέξανδρο κάνουν το κομμάτι τους (γελάει). Πάντως, είναι στιγμές δύσκολες για όλους καθώς δεν είμαστε μαθημένοι στο να μην κάνουμε απόλυτος τίποτα».

- Αγωνίστηκες στην ίδια ομάδα με τον Γιάννη Αντοτοκούνμπο, τον Φιλαθλητικό. «Κυνηγάς» το ίδιο όνειρο στις ΗΠΑ;

«Ναι αγωνιστικά ήμουν στην ίδια ομάδα που έπαιζε ο Γιάννης, τον Φιλαθλητικό, και ναι είναι μεγάλο μου όνειρο μια μέρα να παίξω στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στο κόσμο, το ΝΒΑ. Προς το παρόν ζω μέρα τη μέρα και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και να κάνω υπερήφανους τους γονείς μου. Παράλληλα χτίζω τα θεμέλια που θα με βοηθήσουν να πετύχβ αυτόν τον τεράστιο στόχο».

- Πως βλέπεις το μέλλον σου στις ΗΠΑ;

«Δεν ξέρω τι κρύβει το μέλλον μου και δεν γνωρίζω αν θα είναι συγκεκριμένα εδώ στην ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να είναι εδώ πάντως! Προσπαθώ να μην το πολυσκέφτομαι. Βλέπω κάθε μέρα ξεχωριστά και εύχομαι να είμαι καλά και υγιής στην Αμερική, στην Ελλάδα, η οπουδήποτε αλλού. Με πολλή δουλειά όλα γίνονται, μόνο ο Θεός ξέρει».

- Πες μας την καθημερινότητα σου στις ΗΠΑ και το μεγάλο σου στόχο.

«Η καθημερινότητα μου είναι η εξής: νωρίς ξύπνημα, πρωινό Shoutaround, Scrimmages (Open Gym ), σπίτι, φαΐ, ξεκούραση και καμία σειρά να περάσει η ώρα μέχρι την επόμενη προπόνηση. Βάρη και mobility, ξανά shout και αυτό ήταν... Η μέρα μου δεν είναι ποτέ σταθερή. Ο πρωταρχικός μου στόχος μου είναι να κάνω την μετάβαση από Ερασιτέχνης και από το Student Athlete σε Pro (επαγγελματίας). Άλλος ένας στόχος μου είναι μια μέρα να παίξω για την εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ! Θυμάμαι σαν χθες το χαμόγελο και τη χαρά που μου έδωσε η νίκη τις Εθνικής επί των Αμερικανών στην Σαϊτάμα το 2006. Θα ήθελα να μοιράσω και εγώ αυτό συναίσθημα σε νέους αθλητές μπάσκετ και να γίνω ο λόγος να ερωτευτούν αυτό το υπέροχο σπορ».