Ιωνικός: Αντιπροσωπεία της ομάδας συμμετείχε σε εθελοντική αιμοδοσία

Αντιπροσωπεία της ομάδας μας βρέθηκε σήμερα (2/4) στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά κι έδειξε ότι ο Ιωνικός Νικαίας Affidea στηρίζει τους συμπολίτες μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που όλοι βιώνουμε. Οι αθλητές της ομάδας μας, Γιάννης Δημάκος και Μάριος Μπατής, η Γενική Διευθύντρια, Χριστίνα Σκέντζιου, και ο γυμναστής, Θανάσης Αλεξανδράκης συμμετείχαν στη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας με σύνθημα «Ο Αθλητισμός δίνει ζωή» κι έδωσαν αίμα σε μία περίοδο που έχει προκληθεί μεγάλη μείωση των σχετικών αποθεμάτων. #ziseathlitika