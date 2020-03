View this post on Instagram

31/3/2011 Η σπουδαιότερη σειρά playoff που έζησα (ένα κλικ πάνω από την σειρά του 2009 με την Σιένα).Αφού κάναμε το brake στην Βαρκελώνη, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε στο γήπεδό μας με τόσο κόσμο και τέτοια αυτοπεποίθηση. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, έζησαν κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. #euroleague #paobc #playoffs2011 #6thstar