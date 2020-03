Σπουδαία κίνηση της ΑΕΚ με παίκτες της να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά (pic)

Στο πλαίσιο της πολύ όμορφης δράσης «Time Out για Αγγλικά», οι Κιθ Λάνγκφορντ, Μάρκους Σλότερ και Μάριο Τσάλμερς από την πλευρά της ΑΕΚ, κλήθηκαν να διαβάσουν παραμύθια για μικρά παιδιά.

Η «Ένωση» δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της συγκεκριμένης προσπάθειες, στην οποία συμμετέχουν κι άλλοι επαγγελματίες παίκτες μπάσκετ.

Στο post της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρεται:

Σε μία περίοδο, που όλοι μας υποχρεούμαστε να ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για να νικήσουμε την πανδημία, μία όμορφη είδηση για τους νεότερους φίλους της «Βασίλισσας». Η ΑΕΚ BC συμμετέχει στο @time_out_for_english με τους Keith Langford, Marcus Slaughter και Mario Chalmers. Το Time Out για Αγγλικά είναι ένα μη κερδοσκοπικό website όπου σπουδαίοι παίκτες του μπάσκετ όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαβάζουν αγγλικά παραμύθια στα παιδιά ενισχύοντας έτσι την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 20/02, με τους αθλητές μας, να διαβάζουν παραμύθια, προσπαθούν να μιλήσουν Ελληνικά και παντού αγκαλιά με μία... μπάλα! Το ζούσαν, διασκέδασαν, και όπως έλεγαν «All for the Greek Kids». #AEKBC #Μένουμε_Σπίτι