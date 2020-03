Ο Παπανικολάου θυμήθηκε την προετοιμασία... καραντίνας με Γιάννη Ιωαννίδη

View this post on Instagram

Δεκαετία 90. Πρώτος μου προπονητής στον Ολυμπιακό ήταν ο Ιωαννίδης. Οι συνθήκες της καλοκαιρινής προετοιμασίας ήταν οι ακόλουθες. Ταξίδι σε 2 βουνά της Ιταλίας. Υπήρχαν μόνο τα ξενοδοχεία και τίποτα άλλο. Στο Τσιόκο άνοιγε μια καγκελόπορτα και έκλεινε πίσω. Μετά έβλεπες μόνο τη γιαγιά σερβιτόρα. Παραμονή στο εξωτερικό συνολικά 35 ημέρες. Ίντερνετ όχι. Κινητό όχι. εφημερίδες όχι. Τηλεόραση ιταλική χωρίς μεταγλώττιση η υπότιτλους. Μεσημέρι μακαρόνια σκέτα. Βράδυ φιλέτο στεγνό και για τις 35 ημέρες αυτό ήταν το φαγητό. Τα μίνι μπαρ άδειαζαν κατ εντολή και έμενε μόνο νερό. Πρωινό ξύπνημα ...μαραθώνιο ...πριν ξημερώσει και τρέξιμο νηστικοί. Επιστροφή - πρωινό και βάρη. Μεσημεριανή ξεκούραση κοιτώντας το ταβάνι. Απόγευμα 3 ώρες με μπούλιγκ λεκτικό και σωματικό. Τηλέφωνο σταθερό με κάρτα μια φορά τη μέρα στην οικογένεια και στους φίλους το απέφευγα γιατί ήταν διακοπές και ζήλευα. Υπό βροχή δεν άλλαζε το πρόγραμμα απλά βάζαμε αδιάβροχα τζάκετ. Η εντολή για να πλησιάσουμε τον γιατρό ήταν ότι θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην πρώτη συγκέντρωση έλεγε ακόμα και στον γιατρό της εθνικής Stelios Maheras που μπορεί να με επιβεβαιώσει να μην μας δίνει άδεια τραυματισμού .... Μετά απο χρόνια γιατί τότε δεν πλησιαζόταν να του μιλήσεις μας είπε σας τα έκανα όλα αυτά γιατί μετά κάτω απο οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη που θα ερχόταν θα αντέχατε.. Όμως σαν τώρα θυμάμαι και στην επιστροφή απο το φινιστρίνι του αεροπλάνου να βλέπω το γαλάζιο της Ελλάδας και ακολουθούσε 1 ημέρα ρεπό.