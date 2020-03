ΠΑΟΚ: Σαν σήμερα η τελευταία εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού (vid)

View this post on Instagram

𝖯𝗅𝖺𝗒 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝖺𝗒: 𝖯𝖾𝗃𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗃𝖺𝗄𝗈𝗏𝗂𝖼 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺𝗇 𝖺𝗆𝖺𝗓𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗌𝗌𝗂𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝖢𝗈𝗇𝗋𝖺𝖽 𝖬𝖼𝖱𝖺𝖾, 𝗐𝗁𝗈 𝗌𝖼𝗈𝗋𝖾𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 #𝖻𝗎𝗓𝗓𝖾𝗋𝖻𝖾𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖺𝗇𝖽 𝗀𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝖶 𝗍𝗈 #𝖯𝖠𝖮𝖪 𝗏𝗌 @paobcgr 𝗂𝗇 𝖠𝗍𝗁𝖾𝗇𝗌, 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝖺𝗌𝗍 𝗈𝗇𝖾 𝖿𝗈𝗋 𝗍𝗁𝖾 #𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄𝖺𝗇𝖽𝗐𝗁𝗂𝗍𝖾 𝗂𝗇 22 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌! #𝗈𝗇𝗍𝗁𝗂𝗌𝖽𝖺𝗒 #𝖯𝖠𝖮𝖪𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 #𝗉𝗅𝖺𝗒𝗈𝖿𝗍𝗁𝖾𝖽𝖺𝗒 #𝗁𝗂𝗌𝗍𝗈𝗋𝗒 #𝗌𝗍𝗈𝗃𝖺𝗄𝗈𝗏𝗂𝖼 #𝗍𝖻 ⚫️⚪️📋🏀 Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια ακριβώς χρόνια, στο ΟΑΚΑ, η τελευταία εκτός έδρας νίκη του #ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού! Με μια καταπληκτική ασσίστ του @pedjastojakovic και καλάθι στη λήξη από τον Κόνραντ ΜακΡέι!