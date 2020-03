Το «challenge» της ΚΑΕ Άρης με πρωταγωνιστή τον Σιδηροηλία (vid)

View this post on Instagram

Μένουμε ΟΛΟΙ 🏠 ΣΠΙΤΙ και κάνουμε... #paperball challenge! Το #PaperBall Challenge ήρθε και αλλάζει το #menoumespiti! Κάθε μέρα θα ανεβάζουμε το βιντέακι από ένα μέλος της ομάδας του ARIS B.C. ,αλλά και όποιασδήποτε άλλης ομάδας της ΕΚΟ BASKETLEAGUE, με τις δικές του αποδόσεις! Όροι του #paperball challenge: 🏀 φτιάχνουμε 3 μπάλες από χαρτί, 🗑 τοποθετούμε ένα βαθύ κυλινδρικό αντικείμενο (κουβά, σαλατιέρα, κάδο, βάζο) σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, ⛹‍♂ εκτελούμε με...στυλ! Ανέβασε και εσύ το δικό σου #paperball challenge κάνε tag τo ARIS B.C. στο facebook και @aris.bc.official στο instagram και...διέδωσέ το! Μείνε σπίτι ασφαλής και παίξε... #paperball ! Πρώτη συμμετοχή από τον @j.sidiro14 !! #arisbc #arisbc20 #emperor #menoumespiti #paperball #PaperBall #paperball_challenge #betshopgr #betshop #ekobasketleague