Η ΚΑΕ Ηρακλής εξέφρασε, μέσω ανακοίνωσης της τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του πρώην Γενικού Γραμματέα της FIBA Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς.

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του πρώην γ.γ. της FIBA, Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς.

Iraklis BC express the warmest condolences for the loss of former @FIBA Secretary General Borislav Stankovic.