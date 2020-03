Με τον κορωνοϊό να βρίσκεται σε έξαρση οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν τις δικές τους προτάσεις για βιβλία, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να προτείνει «Το Δώρο» του Στέφανου Ξενάκη, ενώ ο ΝτεΣόν Τόμας πρότεινε το «The way of the superior man» του Ντέιβιντ Ντέιντα.

Παρακάτω δείτε τις προτάσεις του Παναθηναϊκού επί του θέματος: Ιωάννα Δίελα – Η προφητεία

Γιώργος Παπαγιάννης – Το δώρο

Έμιλυ Κωνσταντέλλου – Μαχαίρι

Άξελ Γιάκομπσεν – Το κορίτσι με το τατουάζ

ΝτεΣόν Τόμας – The way of the superior man

Τσάστιτι Ριντ – Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος – Τα σταφύλια της οργής

Σοφία Κοσμά – Η δίψα

Σωτήρης Πανταλέω – Η μεταμόρφωση

Ρούλα Μούλη – Ο μικρός πρίγκιπας Μένουμε σπίτι διαβάζοντας βιβλία!



