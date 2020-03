Ο Παναθηναϊκός τάχθηκε εκ νέου υπέρ του #μένουμε_σπίτι, λόγω του κορωνοϊού και έβαλε αθλητές του από διαφορετικά τμήματα να προτείνουν ταινίες και σειρές στον κόσμο!

Δείτε αναλυτικά τις... πράσινες προτάσεις, για να περάσετε την ώρας:

Ντίνος Μήτογλου - The Gladiator

Παναγιώτης Πελεκούδας - La Casa de Papel

Όλγα Βεργίδου - Peaky Blinders

Τζίμερ Φριντέτ - Rocky

Τσάστιτι Ριντ - The Shawshank Redemption

Άξελ Γιάκομπσεν - Vikings

Νικ Καλάθης - Wedding Crashers

Σωτήρης Πανταλέων - Spotlight

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος - Uncut Gems

Σοφία Κοσμά - How To Get Away With Murder