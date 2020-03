BCL: Στο... επίκεντρο η επίδραση του Λάνγκφορντ

Αν και η δράση έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας, το Basketball Champions League δημοσίευσε θέμα για τα στοιχεία που ξεχώρισαν από τα δεύτερα ματς της Φάσης των 16.

Στο συγκεκριμένο θέμα, την τιμητική του έχει μεταξύ άλλων ο Κιθ Λάνγκφορντ κι ο άμεσος αντίκτυπος που είχε η επιστροφή του στην επιθετική εικόνα της ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΒCL:

MIES (Ελβετία) - Ξέρατε ότι πέρασαν 100 μέρες από όταν η πρωταθλήτρια Τσεχίας Nymburk έχασε για τελευταία φορά ένα παιχνίδι, ή ότι ένας 17ρονος έκανε ρεκόρ διοργάνωσης στη Φάση των 16; Και μπορείτε να μαντέψετε το επίτευγμα του James Feldeine;

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάποια ενδιαφέρονται στοιχεία από τους δεύτερους αγώνες της Φάσης των 16:

Η NYMBURK ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΟ 23/20



Η Nymburk έκανε το 2-0 στη σειρά με την Teksut Bandirma αυτή την εβδομάδα και κατάφερε να προκριθεί στα Προημιτελικά του BCL για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι η τρίτη φορά που οι πρωταθλητές Τσεχίας φτάνουν τόσο μακριά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφού τα είχαν καταφέρει το 2012 και το 2012 στο Eurocup.

Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που έφτασαν τόσο μακριά, καθώς η Nymburk ακόμη δεν έχει ηττηθεί στη διάρκεια του 2020. Η τελευταία της ήττα είναι μακρινή ανάμνηση - είναι 100 μέρες μακριά, για να είμαστε ακριβείς.

Την Τρίτη, η Nymburk διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα 23 παιχνίδια, εκ των οποίων είναι 14 σερί νίκες για το πρωτάθλημα Τσεχίας κι 9 σερί - επίδοση ρεκόρ - για το BCL. Τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 3 Δεκεμβρίου, από το Περιστέρι Winmasters στην Αθήνα για την 7η αγωνιστική της Κανονικής Περιόδου.

Δείτε άλλα Tweet του χρήστη Basketball Champions League



"Αυτή η πρόοδος σφραγίζει τη σεζόν μας," είπε ο έμπειρος παίκτης της Nymburk, Petr Benda. "Στην αρχή, κανείς δεν ήξερε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Μετά την εξαιρετική μας παρουσία στην Κανονική Περίοδο, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και τώρα κάναμε το επόμενο βήμα. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να πάμε στο Final Four."

Για να φτάσει εκεί βέβαια, η Nymburk θα πρέπει να αποκλείσει στα Προημιτελικά την ΑΕΚ, μόλις εκκινήσει ξανά η διοργάνωση. Η ελληνική ομάδα απέκλεισε την Nymburk το 2018 στη Φάση των 16 με σουτ του Kevin Punter στο τελευταίο δευτερόλεπτο κι οι Τσέχοι το θυμούνται ακόμη.

"Η AEK είναι γνώριμη σε εμάς κι ένας από τους πιο δυνατούς αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε φέτος," είπε ο Benda. "Ελπίζω ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού θα τεθεί υπό έλεγχο μέχρι τότε και θα μπορούμενα παίξουμε μπροστά σε κόσμο, γιατί θα είναι πολύ κρίμα να διεξαχθούν Προημιτελικοί κεκλεισμένων των θυρών."

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ LANGFORD

19 άτομα συζητούν σχετικά με αυτό



Ακόμη κι αν δεν ξέρατε ότι ο Keith Langford επέστρεψε από τραυματισμό για τα Play-Offs, θα έπρεπε να το καταλάβετε από την επιθετική επίδοση της ελληνικής ομάδας στη Φάση των 16. Η νίκη της ΑΕΚ με 90-86 στην έδρα της Telekom Baskets Bonn την Τρίτη αποτέλεσε το πρώτο ματς φέτος, στο οποίο η ομάδα της Αθήνας σημείωσε 90+ πόντους εκτός έδρας. Ο Keith Langford ξεχώρισε με 25 πόντους κι έγινε ο πρώτος παίκτης φέτος που φτάνει σε τέτοια επίδοση σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις.

Το γεγονός πως ο Αμερικανός δεν ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα οδήγησε σε ένα ρεκόρ για τα Play-Offs. Χάρη στη συνεισφορά του Langford, οι παγκίτες της ΑΕΚ σημείωσαν 59 από τους 90 πόντους της ομάδας και, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μεγαλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ από πάγκο ομάδα σε παιχνίδι των Play-Offs.

Όπως πιθανότατα θυμάστε, η AEK κέρδισε 92-85 στο Game 1 μια εβδομάδα νωρίτερα κι έτσι έκανε το δύο στα δύο με 90+, ενώ είχε φτάσει σε τέτοια επιθετική επίδοση μόλις δυο φορές στα 14 ματς της Κανονικής Περιόδου.

FELDEINE ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ

Δείτε άλλα Tweet του χρήστη Basketball Champions League



Η Hapoel Jerusalem ολοκλήρωσε το sweep στη σειρά με το Περιστέρι την Τετάρτη κι έφτασε για δεύτερη σερί σεζόν στα Προημιτελικά, έχοντας πρωταγωνιστή ως συνήθως τον πρώτο σκόρερ, James Feldeine.

Ο έμπειρος σούτινγκ γκαρντ έβαλε πέντε τρίποντα στη νίκη των Ισραηλινών με 79-73 στην Αθήνα κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει σε τέτοιο αριθμό σε πέντε διαφορετικά ματς του ΒCL.

O Feldeine έχει βάλει 51 τρίποντα φέτος και, με αυτό το ρυθμό, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα κάνει νέο ρεκόρ στο BCL. Το ρεκόρ αυτό ανήκει στον Gabe York, που είχε βάλει συνολικά 57 τη σεζόν 2017-18, όταν έπαιζε στη γερμανική Medi Bayreuth.



YOUNG (SEN)GUN

Δείτε άλλα Tweet του χρήστη Basketball Champions League



Αν υπάρχει ένα θετικό για την Bandirma μετά τον αποκλεισμό στα Play-Offs, είναι ο τρόπος που οι νέοι παίκτες έκαναν βήμα προς τα εμπρός κι άφησαν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Μάλιστα, ο Alperen Sengun έκανε ένα μεγαλύτερο βήμα, καθώς πραγματοποίησε μακράν την καλύτερη εμφάνιση που έχουμε δει από έφηβο στα Play-Offs.

Ο πάουερ φόργουορντ της Bandirma, που θα κλείσει τα 18 τον Ιούλιο, έκανε double-double με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ στο δεύτερο ματς με την Νymburk κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΒCL που τελειώνει αγώνα των Play-Offs με 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.



Η ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ

Δείτε άλλα Tweet του χρήστη Basketball Champions League



Η Turk Telekom θα είναι η μοναδική τουρκική ομάδα στα φετινά Προημιτελικά, αφού απέκλεισε την Besiktas Sompo Sigorta στη σειρά για τη Φάση των 16. Η ομάδα από την Άγκυρα έγινε η τρίτη τουρκική ομάδα που φτάνει σ' αυτό το σημείο της διοργάνωσης, μετά την Teksut Bandirma τη σεζόν 2016-17 και την Pinar Karsiyaka τη σεζόν 2017-18.

Αν κι έπαιζε χωρίς του τραυματίες Kyle Wiltjer και Muhammed Baygül στο εκτός έδρας Game 2, η Turk Telekom επιβλήθηκε στον εμφύλιο με 84-66 χάρη στην σπουδαία εμφάνιση του Nick Johnson, που μέτρησε 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που τελειώνει αγώνα των Play-Offs με 25+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Αντίθετα, η πορεία της Besiktas σταμάτησε για τέταρτη διαδοχική σεζόν στη Φάση των 16 του BCL κι ακόμη δεν έχει πετύχει νίκη σε κανέναν από τα οκτώ ματς των Play-Offs



ΤΡΙΠΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΟ ΤΗΣ LIETKABELIS

Δείτε άλλα Tweet του χρήστη Basketball Champions League



H Lietkabelis έκανε το καλύτερο δυνατό για να αποφύγει το sweep από την Ζaragoza, αλλά τελικά ηττήθηκε με 90-88 στο Game 2 εντός έδρας. Ωστόσο, η ήττα δεν ήταν αποτέλεσμα αστοχίας.

Η λιθουανική ομάδα έβαλε 16 τρίποντα, τα περισσότερα που έχει βάλει ποτέ ομάδα σε αγώνα για τα Play-Offs. Παράλληλα, η Lietkabelis είχε 64% από τα 6.75, που είναι επίσης το υψηλότερο που έχει σημειωθεί σε αγώνα των Play-Offs.

Ο λόγος που αυτές οι εντυπωσιακές επιδόσεις δεν αρκούσαν στην Lietkabelis ήταν πως βρήκε απέναντί της την εξαιρετική ομάδα της Zaragoza, που είχε πρωταγωνιστή σ' αυτό το ματς τον Nicolas Brussino.

Ο Αργεντίνος διεθνής έκανε ατομικό ρεκόρ στο BCL με 21 πόντους κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που βάζει 5+ τρίποντα (5/7) και κάνει επίσης 5 κλεψίματα.