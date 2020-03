Η Εθνική του Πιτίνο τέλειωσε πριν καν αρχίσει

Ο κορωνοϊός έφερε την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων κι έτσι το project «Πιτίνο κι Εθνική ομάδα» τέλειωσε πριν καν αρχίσει. Το SDNA θυμίζει τα επεισόδια σε ένα σίριαλ χωρίς φινάλε.

Με το περίφημο «I am the coach», στις 8 Νοεμβρίου του 2019, ο Ρικ Πιτίνο επισημοποίησε έξω από τα γραφεία της ΕΟΚ μία είδηση - «βόμβα», που ένα χρόνο νωρίτερα θα φάνταζε... όνειρο θερινής νυκτός. Ο Αμερικανός Hall of Famer, με την τεράστια διαδρομή και παρακαταθήκη στους πάγκους του NCAA αλλά και με παρουσία στην τεχνική ηγεσία κορυφαίων οργανισμών του ΝΒΑ (Νιου Γιορκ Νικς, Μπόστον Σέλτικς), είχε πάρει στα χέρια του τα «κλειδιά» της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για το Προολυμπιακό τουρνουά. Στόχος απάντων ήταν το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, η «γαλανόλευκη» να οδηγηθεί από τον Πιτίνο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο κι εκεί να παίξει τη ζαριά της.

Ήταν ασφαλώς μία από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ σε επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως αθλήματος. Τελικά, όμως, δεν θα δούμε αυτό το project σε πλήρη λειτουργία.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων κι εξυπακούεται πως έχει επιφέρει ραγδαίες και μεγάλες αλλαγές και στο επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων. Σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα παγκοσμίως έχουν βάλει «λουκέτο» μέχρι να φτάσουμε σε μία κατάσταση ύφεσης, κάποια ανακήρυξαν ήδη πρωταθλητές κι άλλα τηρούν στάση αναμονής.

Από την εξίσωση δεν απουσιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, που τελικά αναβλήθηκαν για λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό ασφαλώς σημαίνει πως δεν υπάρχουν και Προολυμπιακά τουρνουά, αρά δεν θα υπάρξει και η Εθνική του Πιτίνο.

Αξίζει να σημειώσουμε πως και στους υποστηρικτές της «γαλανόλευκης» μπορούσε να αφουγκραστεί κανείς τον ενθουσιασμό για το εν λόγω project, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό που επισημοποιήθηκε. Οι Έλληνες ένιωσαν ότι ίσως είναι πιο κοντά από ποτέ η επιστροφή σε Ολυμπιάδα για πρώτη φορά μετά το 2008, αν κι αντικειμενικά δεν θα ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα στο Προολυμπιακό, όπου μεταξύ άλλων θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τον Καναδά των NBAers, αλλά και την ποιοτική Τουρκία.

«Ερυθρόλευκη» επιστολή κι αντιδράσεις

Πάντως, η «εποχή Πιτίνο» στην Εθνική ομάδα ήταν γεμάτη ακόμη κι αν ποτέ δεν την είδαμε σε... εφαρμογή. Είχε γίνει η αρχή με την επιστολή των διεθνών παικτών του Ολυμπιακού (Παπανικολάου, Πρίντεζης, Κόνιαρης) που είχαν θέσει εαυτούς εκτός ομάδας ισχυριζόμενοι πως ο Πιτίνο τούς είχε διαβεβαιώσει -πριν επιστρέψει στον Παναθηναϊκό- ότι δεν θα κοουτσάρει κάποια ελληνική ομάδα.

Η συγκεκριμένη στάση είχε ενοχλήσει τον Αμερικανό που προχώρησε και σε επίσημη δήλωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η Εθνική Ομάδα δεν έχει σχέση με μία αντιπαλότητα, αλλά με το να αγωνίζεσαι και να τιμάς τη χώρα σου. Θα επιλέξω 12 παίκτες που θα μου δώσουν σπουδαία προσπάθεια για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στη νίκη».

Η... ζαριά για την επιστροφή Σπανούλη

Λίγες ημέρες αργότερα, ήρθε η «βόμβα» με την, δημόσια δεδηλωμένη, επιθυμία του Hall of Famer να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη για έναν «τελευταίο χορό» με τη φανέλα της Εθνικής, πέντε καλοκαίρια μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να σταματήσει να υπηρετεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

«Δεν υπάρχει πιο ταλαντούχος και πιο έμπειρος από εκείνον. Θέλουμε τη σοφία του και την ικανότητά του. Πάντα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι ένα "basketball junkie", ο παίκτης που θέλω να έχω. Τον θέλουμε, αν το θέλει και εκείνος» είχε πει σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV.

Αβεβαιότητα για τη συνεργασία με τον Γιάννη

Η συνεργασία που άπαντες ήλπιζαν να δουν με... φόντο την παρουσία μας στην Ολυμπιάδα ήταν αυτή του Πιτίνο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εξαρχής ήταν πολύ δύσκολο να είναι διαθέσιμος σε Προολυμπιακό τουρνουά ο «Greek Freak», ειδικά αν οι Μιλγουόκι Μπακς έφταναν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο ίδιος ο MVP του ΝΒΑ είχε μιλήσει στο SDNA για την προοπτική να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Πιτίνο: «Είναι τρομερός προπονητής. Είναι ένας Hall of Famer προπονητής. Είναι προπονητής, που βγάζει το καλύτερο από τους παίκτες του. Εχω δει ότι κάνει τρομερή δουλειά με τον Παναθηναϊκό, με τον τρόπο, που παίζουν. Μακάρι να γίνει κι αυτό στην Εθνική. Θα ήθελα πολύ να με κοουτσάρει, αλλά είναι πολύ μακριά αυτό. Θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα και μακάρι να με κοουτσάρει».

Η αποχώρηση Μπουρούση και το... ξέσπασμα

Μια πολύ σημαντική είδηση ανακοινώθηκε τους προηγούμενους μήνες κι αφορούσε σε έναν από τους πιο πιστούς «στρατιώτες» στην ιστορία της «γαλανόλευκης», τον Γιάννη Μπουρούση που ενημέρωσε ότι δε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.

Πίσω απ' αυτή την απόφαση υπάρχει εν μέρει και σύνδεση με τον Πιτίνο, όπως φάνηκε και στη χειμαρρώδη συνέντευξη που παραχώρησε ο «Μπούρου» στην WEB TV του SDNA προ ολίγων ημερών.

«Από εκεί και πέρα, γιατί πήρα την απόφαση. Χάνω τον πατέρα μου Παρασκευή πρωί στην Καρδίτσα. Δευτέρα απόγευμα ανακοινώνεται ο Πιτίνο στην Εθνική. Κυριακή γίνεται η κηδεία. Δευτέρα διαβάζω από τον κόουτς Ρικ Πιτίνο πως σε ερώτηση που του έκαναν –όχι για μένα, για κάποιους παίκτες- ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Γιάννης Μπουρούσης. Θα το πω αν θες να φανεί υπεροπτικά. Δεν είμαι κανένας. Έπαιξα μπάσκετ τυχαία με 4 βίδες στο γόνατο. Αλλά όταν ακούω από το νέο μου Ομοσπονδιακό προπονητή ποιος είναι, όχι μόνο για μένα αλλά και για άλλους παίκτες, το θεώρησα προσβολή προσωπικά» ανέφερε ο σέντερ της Γκραν Κανάρια.

Αυτό που δεν μάθαμε ποτέ

Τα τελευταία επεισόδια γράφτηκαν τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, όταν ο Ρικ Πιτίνο έδωσε τα χέρια με το κολέγιο Iona και, λίγο αργότερα, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι, ακόμη και να υπάρξουν Προολυμπιακά τουρνουά, ο Αμερικανός δεν θα κάτσει τελικά στον πάγκο της ομάδας.

Aν και δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα συνέβαινε, ο ίδιος ο πολύπειρος κόουτς είχε ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να τηρήσει τη δέσμευσή του, ενώ και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε πει ότι η παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής δεν είχε εξαρχής καμία σχέση με την θητεία του στους «πράσινους».