To PLAY 2 W.I.N.- Celebrity Basketball Game για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών (pics)

Η Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας εορτάστηκε με τη διεξαγωγή του PLAY 2 W.I.N.- Celebrity Basketball Game, για την υποστήριξη της Μ.Κ.Ο. W.I.N. Hellas. Το SDNA ως χορηγός επικοινωνίας ήταν εκεί…

Η W.I.N. Hellas που είναι γνωστή για την προσπάθεια που κάνει για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, διοργάνωσε ένα όμορφο event προκειμένου να εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Έτσι, την Δευτέρα 9 Μαρτίου διοργανώθηκε ένας αγώνας μπάσκετ με καλό σκοπό στο Eurohoops Dome, PLAY 2 W.I.N.- Celebrity Basketball Game.

Πολλοί επώνυμοι από το χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο, έδωσαν το παρών στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια που γίνεται και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα. Μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν αρκετοί παλαίμαχοι αθλητές όπως ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Σωτήρης Κυργιάκος, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Μπρούνο Τσιρίλο και ο Γιάννης Μανιάτης.

Φυσικά, δεν έλειψαν οι πλάκες ανάμεσα στις δύο ομάδες με την μία να έχει στην άκρη του πάγκου τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την άλλη τον μέχρι πριν λίγους μήνες προπονητή του Παναθηναϊκού, Αργύρη Πεδουλάκη.

Άξιο αναφοράς πως οι δύο ομάδες είχαν φανέλες μόνο με τα νούμερα 2 και 24, τιμώντας έτσι τη μνήμη του Κόμπε Μπράιαν και της κορούλας του που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στο τραγικό δυστήχημα με το ελικόπτερο που τους μετέφερε προ εβδομάδων.

To SDNA ως χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν εκεί!

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της W.I.N. Hellas αναφέρει:

Η Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας εορτάστηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στον υπερσύγχρονο χώρο EUROHOOPS DOME με τη διεξαγωγή του PLAY 2 W.I.N.- Celebrity Basketball Game, για την υποστήριξη της Μ.Κ.Ο. W.I.N. Hellas, με Χρυσό Χορηγό το Jackie Rose.

Αποδεχόμενοι την πρόσκληση της Project Manager, Σαμάνθας Αποστολοπούλου, πλήθος φίλων της W.I.N. Hellas κατέκλυσαν τον χώρο δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους και την αμέριστη στήριξή τους στον κοινωφελή οργανισμό που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά -Παπαδάκου δήλωσε: «Είμαστε η φωνή για κάθε γυναίκα που δεν έχει φωνή! Είμαστε εδώ σήμερα, όλοι μαζί ενωμένοι, γυναίκες και άντρες για να τιμήσουμε κάθε γυναίκα που δίνει καθημερινά το δικό της αγώνα ενάντια σε στερεότυπα, διακρίσεις και αντιξοότητες».

Δημοφιλή και αγαπημένα πρόσωπα συμμετείχαν αφιλοκερδώς στον αγώνα που παρουσίασε ο γνωστός sportscaster Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

Μεταξύ αυτών οι:

Αλεξάνδρου Δημήτρης, Βουγιούκας Άλεξ, Βούκσεβιτς Ντούσαν, Δημητράκου Ζωή, Δημητρίου Στέλλα, Δούκα Νάγια, Ευαγγελινού Κατερίνα, Κάβουρας Χρήστος, Κοτσόλης Στέφανος, Κυργιάκος Σωτήρης, Μανιάτης Γιάννης, Μάνικας Γιώργος, Μπέλλα Ιωάννα, Μουλαζίν Νεσχάν, Ναθαναήλ Αννίτα, Παναγιωτακοπούλου Ναυσικά, Πανταζή Άννυ, Πανταζή Κλέλια, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδόγαμβρος Γιώργος, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Παπαλουκάς Θεόδωρος, Πασχάλη Σόφη, Πούμπουρας Σάββας, Πώρος Σπύρος, Ραζνάτοβιτς Μίσκο, Σρόϊτερ Αντώνης, Σταθοκωστόπουλος Τζίμης, Στασινού Βάσω, Συρίγος Νίκος, Τσαρτσαρής Κώστας, Τσιόμου Σοφία, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Τσιρίλο Μπρούνο, Φραγκολιάς Κώστας, κ.α.

Προπονητές στη «Μπλε #24» ομάδα ήταν οι Παναγιώτης Γιαννάκης και Νίκος Οικονόμου, ενώ στη «Γαλάζια #2» οι Αργύρης Πεδουλάκης και Νίκος Χατζής. Assistant coaches στις δύο ομάδες, αντίστοιχα, οι Δημήτρης Γοβδελάς (Mykonos Invest S.A.) και Μάκης Κουσαθανάς (Pere Ubu).

Οι δύο ομάδες φόρεσαν φανέλες με τα νούμερα 24 και 2, ως tribute στον Kobe Bryant και στην κόρη του Gianna που χάθηκαν πρόσφατα με τραγικό τρόπο.

Για την ιστορία, τη νίκη πήρε επάξια η «Μπλε #24» ομάδα.

Στις ομάδες απένειμαν τα αναμνηστικά μετάλλια «W.I.N. Hellas-Jackie Rose» η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου και η Project Manager της W.I.N. Hellas, Σαμάνθα Αποστολοπούλου.

Eκ μέρους της W.I.N. Hellas η Πρόεδρος, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου δώρισε υπογεγραμμένη φανέλα από όλους τους παίκτες στον Γιάννη Καγιούλη (Jackie Rose, Χρυσός Χορηγός). Επίσης, η Σαμάνθα Αποστολοπούλου παρέδωσε υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιάννη Καγιούλη (Jackie Rose, Χρυσός Χορηγός), καθώς και από μία φανέλα στους Άννι Σκουρλέτη, (ΟΠΑΠ, Ασημένιος Χορηγός), Δήμητρα Γκουβίνα (Copelouzos Group, Ασημένιος Χορηγός), Αφροδίτη Σωτηρίου, (PERE UBU, Ασημένιος Χορηγός), Θοδωρή Παπαλουκά (EUROHOOPS DOME, Υποστηρικτής), Δημήτρη Πανταζή, (SEAJETS, Ασημένιος Χορηγός, Δημήτρη Γοβδελά, (MYKONOS INVEST S.A., Χορηγός), Ειρήνη Μεθενίτη (TALLY WEiJL, Ασημένιος Χορηγός) και Γιώργο Παπαδόγαμβρο (G.PAPADOGAMVROS, Χορηγός).

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσέφερε στους συμμετέχοντες νερά ΑΥΡΑ, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.

Η SEAJETS έκανε δώρο στους συμμετέχοντες 80 διπλά εισιτήρια με επιστροφή για τις Κυκλάδες και η PUMA έκπτωση 25% στις αγορές που θα πραγματοποιήσουν εντός της βδομάδας.

Στα highlights της εκδήλωσης περιλαμβάνονται η βράβευση του Γιάννη Καγιούλη (Jackie Rose, Χρυσός Χορηγός) σε MVP, το καλάθι που σκόραρε ο junior, Λεωνίδας Γοβδελάς και η τούρτα-έκπληξη του Pastry Chef του UMAMI, Διονύση Αλέρτα, στον Γιώργο Παπαδόγαμβρο για τα γενέθλιά του.

Χρυσός Χορηγός:

JACKIE ROSE

Ασημένιοι Χορηγοί:

ΟΠΑΠ, COPELOUZOS GROUP, PERE UBU, SEAJETS, TALLY WEiJL.

Χορηγοί:

ΑΥΡΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, G. PAPADOGAMVROS, MYKONOS INVEST S.A.

Χορηγοί Επικοινωνίας:

DPG MEDIA, MAD, PAPADAKIS PRESS, QUEEN.GR, SDNA.GR.

Υποστηρικτές: BLISS PROJECTS, EUROHOOPS DOME, PUMA.

Σκηνοθεσία: Νίκος Αλεξανδράτος.

Η W.I.N. Hellas ευχαριστεί θερμά την κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου για την ευγενική της δωρεά, καθώς και τους υπόλοιπους δωρητές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Πληροφορίες:

W.I.N. Hellas

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας κ.α.), η W.I.N. HELLAS προσφέρει ψυχο - κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξειδικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελλαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας (210- 8996636).

Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

JACKIE ROSE

Το Jackie Rose κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019 και κατέκτησε τον ουρανίσκο όσων το δοκίμασαν από την πρώτη δοκιμή.

Παράγεται στη Νεμέα και κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αρχικά, αλλά φέτος με πιο τολμηρά βήματα προχωρά για να κατακτήσει νέες αγορές, αλλά και να διευρύνει τα σημεία πώλησης, αλλά και τους χώρους εστίασης όπου μπορεί κανείς να το βρει και να το απολαύσει. Το Jackie Rose βρίσκεται σε κάβες σε όλη την Ελλάδα, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν σημεία πώλησης και στο εξωτερικό.

Με ένα συνδυασμό από ποικιλίες Αγιωργίτικου και Syrah, το Jackie Rose είναι ένα σοφιστικέ ροζέ κρασί με ένα διακριτικό ροζ-ροδακινί χρώμα. Μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την έντονη φρουτώδη αίσθηση στη μύτη και τις νότες κόκκινων φρούτων αλλά και λευκών ανθέων. Αφήνει δροσερές γεύσεις στο στόμα, ενώ η μεταλλικότητα και η «τραγανή» του γεύση το καθιστούν ένα ευχάριστο και ιδανικό ροζέ κρασί για όλες τις εποχές.

Το ειδικά σχεδιασμένο μπουκάλι του αρχίζει να αποκαλύπτει μυστικά μόλις κάποιος το πιάσει στα χέρια του, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στους πρώτους μόλις μήνες κυκλοφορίας του ξεχώρισε για το design του από το WorldBrandDesign.

#DiscoverJackieRose @JackieRose.official

OΠΑΠ

«Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 αποτελώντας την εθνική λοταρία της χώρας και εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, κατέχοντας την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης όλων των αριθμολαχείων (7 παιχνίδια), του αθλητικού στοιχηματισμού (4 παιχνίδια) και των ιπποδρομιών. Λειτουργεί, επίσης, αποκλειστικά τα Λαχεία και Σκρατς (Ξυστό) στην Ελλάδα μέσω μιας κοινοπραξίας (με ποσοστό 67%).» Fb: ΟΠΑΠ Instagram: instaopap

COPELOUZOS GROUP

Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ένας επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες ο Όμιλος συνεργάζεται με διεθνούς κύρους ξένες εταιρείες και πρωταγωνιστεί στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:

Φυσικό Αέριο & Ηλεκτρική Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υποδομές & Διαχείριση Αεροδρομίων, Κατασκευές & Διαχείριση Έργων, Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Ακινήτων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Εκθεσιακά & Συνεδριακά Κέντρα, και Υπαίθρια Διαφήμιση.

O Όμιλος Κοπελούζου με όραμα και αποφασιστικότητα, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νέων επενδύσεων προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας στη χώρα, και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

PERE UBU

«We fit so well together» το motto τους, αφού το Pere Restaurant - Bar και το Ubu Pure Food αλληλοσυμπληρώνονται σε πλήρη αρμονία και συνθέτουν μια 360⁰ experience για κάθε στιγμή της ημέρας.

Στο πιο κεντρικό δρόμο της πιο funky γειτονιάς των Νοτίων Προαστίων κατάφερε να γίνει το απόλυτο all day destination spot.

Ένας χώρος µε μοναδικό design και φιλοξενία ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που έγινε talk of the town της Αθήνας για την easy going φιλοσοφία του, το upscale µενού του, τα εξαιρετικά cocktails του και τα φημισμένα parties του.

feel the pereubu 360⁰ experience

www.pereubu.gr

SEAJETS

Η Seajets ξεκίνησε πριν 30 χρόνια ως ένα οικογενειακό όνειρο, όραμα αγάπης, πάθους, πίστης, επιμονής….όραμα ζωής.

Σήμερα, είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων παγκοσμίως εξυπηρετώντας συνολικά 29 λιμάνια και περισσότερες από 260 διασυνδέσεις από Πειραιά, Ραφήνα και Κρήτη για τις Κυκλάδες.

Ένας στόλος που συνεχώς αυξάνεται με πλοία όπως το World Champion Jet ένα ταχύπλοο υψηλότατων επιδόσεων και προδιαγραφών, το οποίο μάλιστα κατέχει και μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ Guinness για την ταχύτητα του η οποία προσεγγίζει τους 50 Κόμβους με ικανότητα μεταφοράς 1300 επιβατών. Για τα μοναδικά αυτά στοιχεία σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό του εσωτερικό σχεδιασμό και τη συνέπεια του βραβεύτηκε φέτος ως “Ship of the year 2019” από τα διεθνούς φήμης Lloyd’s lists Greek Shipping Awards.

Όραμα και αποστολή της εταιρείας είναι η γενικότερη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο με διαφορετικές δράσεις για την κοινωνία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Επίσης, η εταιρεία βρίσκεται πάντα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες των νησιωτών του Αιγαίου, συνδράμει στην παράταση της τουριστικής περιόδου στους προορισμούς που συνδέει καθώς και στην περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουρισμού.

Τηρώντας πάντα υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών, στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας, ως η καλύτερη και πιο αξιόπιστη λύση για το ταξίδι στο Αιγαίο, προσφέροντας άνετες και γρήγορες θαλάσσιες μετακινήσεις.

TALLY WEiJL

Η αλυσίδα καταστημάτων TALLY WEiJL από το 1984, με παρουσία σε 38 χώρες και περισσότερα από 900 καταστήματα, συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα με 45 καταστήματα!

Η TALLY WEiJL έχει πρωταρχικό σκοπό να αισθάνονται οι γυναίκες όμορφες, γεμάτες αυτοπεποίθηση. Προσφέρει πάντα τις τελευταίες τάσεις της μόδας, δημιουργώντας κάθε εβδομάδα νέα σχέδια, στις καλύτερες τιμές, τα οποία την οδήγησαν στα 36 χρόνια επιτυχίας.

Η TALLY WEiJL είναι ένα brand αφοσιωμένο στις γυναίκες και η ιδρυτής της εταιρείας Tally Elfassi-Weijl όταν άρχισε να αναπτύσσει τα πρώτα της σχέδια φανταζόταν ένα κόσμο ολοένα και πιο συναρπαστικό, με γυναίκες που έχουν την αυτοπεποίθηση να περπατήσουν το μονοπάτι που επιλέγουν.

Είμαστε εδώ, όχι μόνο για να σε ντύνουμε σε κάθε σου βήμα στο ταξίδι που ακολουθείς, αλλά και για να σε στηρίζουμε. Να σε εμπνέουμε. Να σε ενθαρρύνουμε. Μαζί θα αφήσουμε τη δική μας υπογραφή.

Στην Ελλάδα η TALLY WEiJL έχει 45 καταστήματα και εκπροσωπείται από την Cooltrends ltd.

ΑΥΡΑ - Coca-Cola Τρία Έψιλον

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, της Coca-Cola Τρία Έψιλον, υποστηρίζει τον αγώνα μπάσκετ και το έργο της W.I.N. HELLAS, εμψυχώνοντας τους συμμετέχοντες και προσφέροντάς τους την απαραίτητη ενυδάτωση για βέλτιστη απόδοση. Διατηρώντας τη δέσμευσή του να στηρίζει σταθερά αθλητικές διοργανώσεις, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ φροντίζει την ΑΥΡΑ των συμμετεχόντων της εκδήλωσης και των υποστηρικτών της W.I.N. HELLAS.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

Η Μινέττα Ασφαλιστική διαχρονικά υποστηρίζει ό,τι αξίζει για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, στο πλαίσιο του πολυδιάστατου και οργανωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιεί από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του, συμμετέχει ενεργά, για μία ακόμη χρονιά, στη δημιουργία του Play to WIN Basketball event. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο μεγαλύτερος Ελληνικός Όμιλος προσφοράς υπηρεσιών υγείας, στηρίζει έμπρακτα τη W.I.N. HELLAS, ως αρωγός της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας, κατά των γυναικών.

G. PAPADOGAMVROS

Γνήσιος πρεσβευτής και οπαδός της ιταλικής μόδας ,σπούδασε στην Αθήνα και το Μιλάνο. Επιστρέφοντας άνοιξε το δικό του ατελιέ στην Κηφισιά και από τότε βάλθηκε με πείσμα να ντύνει τους άνδρες.

MYKONOS INVEST S.A.

Η Μύκονος Invest είναι κατασκευαστική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων δραστηριοποιούμενη στη Μύκονο. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας ιδιοκτησίες σε προνομιακές τοποθεσίες, ακολουθώντας μόνο τα υψηλότερα πρότυπα στο σχεδιασμό και στη λειτουργικότητά τους. Αναλαμβάνουμε απαιτητικά έργα και σας παραδίδουμε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες στις οποίες μπορείτε να ζήσετε από την πρώτη κιόλας ημέρα.

www.mykonos-houses.com

BLISS PROJECTS

Η Bliss projects είναι εταιρεία οπτικής επικοινωνίας που ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των σχετικών υπηρεσιών γύρω από το design, το branding και το digital marketing. Στo πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται σημαντικά brands τόσο από την Ελλάδα, όσο και από διεθνείς αγορές όπως ΗΠΑ, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κ.α.

Το 2019 βραβεύθηκε σε διεθνές επίπεδο με το βραβείο "Excellent Communications Design - Packaging" στα German Design Awards ενώ projects της εταιρίας τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν σε πολλές εγχώριες αλλά και διεθνείς εκθέσεις και διοργανώσεις που αφορούν το design και την οπτική επικοινωνία.

Το 2020 βρίσκει την εταιρία στα νέα της state of the art γραφεία, σε ένα από τα πιο μοντέρνα, νεόδμητα κτίρια των νοτίων προαστίων (Λ.Βουλιαγμένης 32, Βούλα).

EUROHOOPS DOME

Το Eurohoops Dome φιλοξενεί την Eurohoops Academy, διευθυντές της οποίας είναι δύο θρύλοι του μπάσκετ, o Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, το εταιρικό πρωτάθλημα, ατομικές προπονήσεις και πολλά ακόμα activations.

Με έδρα την υπερσύγχρονη εγκατάσταση γηπέδων, η οποία βρίσκεται στην Κηφισιά και αποτελείται συνολικά από 1615 τμ2, το Eurohoops Dome προσφέρει την δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως και 3 γηπέδων μπάσκετ, την παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων επαγγελματικού αθλητικού εξοπλισμού, ιατρική υποστήριξη, διαθέσιμο καφέ κ.α.

PUMA

Η PUMA είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες αθλητικές εταιρίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, πώλησης και εμπορίας υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ. Για περισσότερα από 65 χρόνια, έχει καθιερωθεί στην ιστορία για τη δημιουργία τεχνολογικά άρτιων αθλητικών προϊόντων για μία ευρεία γκάμα αθλημάτων όπως στίβος/τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, motorsport κοκ. Η PUMA διαθέτει, πέρα από εξοπλισμό επιδόσεων, και lifestyle προϊόντα. Σε επίπεδο αθλητισμού συνεργάζεται με κορυφαίους στο είδος τους αθλητές όπως οι Antoine Griezmann, Sergio Agüero, Romelu Lukaku ενώ χορηγεί επίσης μεγάλο αριθμό σημαντικών εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων καθώς και πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά clubs. Η δυναμική της επανένταξη στο NBA και η υπογραφή αστέρων του NBA όπως RJ Barrett, Terry Rozier, Deandre Ayton, Michael Porter κ.α δίνουν το στίγμα της ηχηρής παρουσίας στο χώρο του μπάσκετ παγκοσμίως. Η PUMA έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες με δυναμική παρουσία στο χώρο του Athleisure και Sportstyle, μέσω των συνεργασιών της με τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της μόδας και εξαιρετικά δημοφιλείς ambassadors όπως η Selena Gomez, Cara Delevingne, Adriana Lima, Usain Bold, Lewis Hamilton που καθιστούν κάθε συλλογή μοναδική.