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Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers

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Με 42άρη Λαβίν οι Μπουλς από το -19, νίκησαν τους Καβαλίερς (vid)

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